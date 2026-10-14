Rade Krunić na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja

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Dan uoči meča na konferenciji za medije govorio je prvomatimac crveno-belih Rade Krunić koji se oporavio od povrede.

"Ne sećam se da sam igrao grupnu fazu Lige konferencija. Zanimljivo takmičenje, nije nam bio cilj. Što se tiče igrača koji nedostaju, naravno da bismo voleli da smo kompletni. Mi smo Crvena zvezda i to ne može da bude alibi", poručio je Krunić.

Govoreći o svom stanju, fudbaler Zvezde otkrio je da je reprezentativnu pauzu iskoristio kako bi dodatno radio na fizičkoj spremi. Konačnu odluku o njegovoj ulozi doneće stručni štab.

1/10 Vidi galeriju Radnički 1923 - Crvena zvezda, 11. kolo Super lige Srbije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

"Ja sam spreman, šef će odlučiti koliko ću biti od pomoći saigračima. Iskoristio sam reprezentativnu pauzu da se vratim u formu. S obzirom na bitnost utakmice, to će me voditi da dam i više od maksimuma", rekao je Krunić.

"Sigurno da će biti jak tempo, biće bitan početak utakmice. To nije bio slučaj u nekim manjim mečevima. Imali smo dovoljno vremena da se pripremimo i prenesemo to na teren. Od njih znamo šta da očekujemo, ne bih o njihovim idejama. Sigurno da igraju direktan fudbal", istakao je vezista.

Posebno se osvrnuo na izostanak navijača Crvene zvezde, čija podrška tradicionalno predstavlja važan faktor za ekipu. Krunić nije krio da igračima nije svejedno što neće imati pomoć sa tribina, ali je naglasio da tim mora da pronađe dodatnu snagu unutar svlačionice.

"Zvezda i Delije, to ide zajedno. Nije nam drago zbog toga što ne mogu da pomognu. Gledaćemo da se mi skupimo kao ekipa", zaključio je Krunić.

Utakmica je na programu u četvrtak od 18.45 časova.