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Izveštač Kurira iz Švajcarske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su trening na stadionu AIL Arena, dan pred utakmicu protiv Lugana u Ligi konferencije (četvrtak, 18.45).

Trener crno-belih Albert Rijera posle konferencije izveo je svoje izabranike na teren švajcarskog Lugana.

Posle uvodnog govora, Albert Rijera je odvojio fudbalere od golmana i sa njima odradio lagani trening. Bilo je tu raznih vežbi, a oni koji nisu uspevali da ih odrade na vreme, morali su da rade sklekove, uz smeh onih koji su uspeli da izvrše zadatak.

Trening Zvezde pred Lugano Foto: Kurir Sport

Golmani Crvene zvezde Mateus, Savo Radanović i Ivan Guteša radili su sa trenerom Dušanom Gašićem i njegovim pomoćnikom Nemanjom Supićem.

Mohamed Čam koji je došao rovit u Švajcarsku radio je bez problema, zajedno sa ostalim igračima.

Drugi deo treninga fudbaleri Crvene zvezde odradili su sa loptom igrajući popularnu "ševu".

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Trening Zvezde pred Lugano Izvor: Kurir

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