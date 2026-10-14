RIJERA DIGAO ATMOSFERU NA TRENINGU: Fudbaleri Crvene zvezde dobro se oznojili na AIL areni
Izveštač Kurira iz Švajcarske - Aleksandar Radonić
Fudbaleri Crvene zvezde odradili su trening na stadionu AIL Arena, dan pred utakmicu protiv Lugana u Ligi konferencije (četvrtak, 18.45).
Trener crno-belih Albert Rijera posle konferencije izveo je svoje izabranike na teren švajcarskog Lugana.
Posle uvodnog govora, Albert Rijera je odvojio fudbalere od golmana i sa njima odradio lagani trening. Bilo je tu raznih vežbi, a oni koji nisu uspevali da ih odrade na vreme, morali su da rade sklekove, uz smeh onih koji su uspeli da izvrše zadatak.
Golmani Crvene zvezde Mateus, Savo Radanović i Ivan Guteša radili su sa trenerom Dušanom Gašićem i njegovim pomoćnikom Nemanjom Supićem.
Mohamed Čam koji je došao rovit u Švajcarsku radio je bez problema, zajedno sa ostalim igračima.
Drugi deo treninga fudbaleri Crvene zvezde odradili su sa loptom igrajući popularnu "ševu".