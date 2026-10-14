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Napad na međunarodni aerodrom u Rijadu u subotu odneo je najmanje 12 života, dok je više od 300 ljudi povređeno. Odgovornost za napad preuzeli su jemenski Huti, pokret koji ima podršku Irana.

Organizatori su naveli da je odluka doneta nakon procene organizacionih i logističkih izazova i njihovog mogućeg uticaja na kvalitet događaja i iskustvo publike.

"Slem šest kraljeva" je egzibicioni turnir koji privlači najbolje svetske tenisere zahvaljujući rekordnim novčanim nagradama.

Alkaraz je 2024. godine priznao da je finansijski aspekt uticao na njegovu odluku da učestvuje, pošto je za četiri dana takmičenja zaradio 1,5 miliona dolara.