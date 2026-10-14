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Prošle sezone, Eron Gordon i Pejton Votson, koji sada igra za Klivlend, imali su problema sa povredama, a Nagetsi su u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije izgubili od Minesote 2:4.

Nikola Jokić - NBA predsezona Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Gordon je rekao da je promenio rutinu kako ga problemi sa listovima i zadnjom ložom, koji su ga ranije mučili, ne bi ponovo ometali u budućnosti.

Prema oceni Asošiejted presa, možete unapred da računate na još jednu sezonu u kojoj će srpski centar Nikola Jokić beležiti impresivne brojke. Trostruki MVP NBA lige prošle sezone je u proseku ostvarivao tripl-dabl učinak od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Jokić i plejmejker Džamal Marej usavršili su igru iz pika do najsitnijih detalja, a Nagetsima će biti potrebna odlična sezona Spensera Džounsa nakon Votsonovog odlaska.

Kao dobru stranu ekipe agencija AP je bez dileme navela Jokića. Njegovih 198 tripl-dabl učinaka u ligaškom delu sezone drugi je najbolji učinak otkako je NBA počela da vodi tu statistiku.

Već ove sezone mogao bi da prestigne Rasela Vestbruka, koji ima 209 tripl-dabl učinaka. Jokić je prošle sezone ostvario 34 tripl-dabla, koliko i naredna trojica igrača na listi zajedno: Džoš Gidi (13), Džejlen Džonson (13) i Luka Dončić (osam).

Kao slabiju stranu navodi se nedovoljno širok sastav. Nagetsi imaju malo prostora za manevar i zbog toga što premašuju drugi finansijski prag, strogo ograničenje uvedeno je kako bi se obuzdalo prekomerno trošenje klubova.

Denveru će biti potrebni minuti i poeni između ostalih i od Džulijana Stroutera, Vokera, Zikea Nađija, Trevona Brazajla.

Demar Derozan stigao je uz jednogodišnji ugovor vredan 3,9 miliona dolara, koliko iznosi minimalna plata za veterane, i donosi dragoceno iskustvo. On ulazi u svoju 18. NBA sezonu i mogao bi da zablista u napadu koji se zasniva na Jokićevoj sposobnosti da raširi igru i otvori prostor saigračima.

Kameron Džonson dolazi posle sezone u kojoj je za tri poena šutirao 43 odsto, a Kristijan Braun se oporavio od povrede skočnog zgloba koja mu je prošle sezone zadavala probleme.

Denver je prošle sezone ostvario 54 pobede i pretrpeo 28 poraza.

Nova sezona NBA lige počinje 20. oktobra. Prvu utakmicu Denver će igrati rano ujutro 23. oktobra na gostujućem terenu protiv Oklahome.

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