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Izveštač Kurira iz Švajcarske - Aleksandar Radonić

Šta je spremio Albert Rijera za Lugano? Kojih 11 igrača Crvene zvezde će startovati u prvom kolu Lige konferencije?

Ovo su pitanja koja sebi postavljaju navijači Crvene zvezde, ali je Albert Rijera na konferenciji za medije u Luganu najavio da ne želi da otkriva karte pred važnu utakmicu u Evropi.

Formacija od koje Albert Rijera ne bi trebalo da odstupi je 3-2-2-3, iz određene modifikacije kao na svakom meču. Biće ovo i utakmica istine za Crvenu zvezdu na početku evropske Odiseje, a obzirom na činjenicu da u Švajcarsku iz raznih razloga nije došlo pet prvotimaca - Aleksandar Katai, Osman Bukari, Mohamed Abu Fani, Loizos Loizu i Derik Lukasen.

Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Izvesno je da će na golu biti Mateus. Brazilac je neprikosnoven među stativama i tu nema bilo kakve dileme.

Poslednja linija takođe ne bi trebalo da bude začkoljica. Na desnoj strani igraće Stefan Gudelj, u sredini Miloš Veljković, a na levoj strani Juta Nakajama. Izostanak Derika Lukasena trebalo bi da nadomesti bivši reprezentativac Srbije, mada iz kombinacije ne treba isključiti ni Franklina Tebua Učenu.

Na mestima dva zadnja vezna treba očekivati Radeta Krunića i Mateja Gaštarova, a tim što će bivši igrač Milana imati ulogu četvrtog štopera i pomagati u zadnjoj liniji, ali i iznositi loptu i zatvarati rupe u veznom redu, ukoliko ih bude bilo. Opet, vrlo je moguće da uz Krunića zaigra Timi Maks Elšnik sa kojim je kompatabilan i sa kojim se odlično poznaje na terenu.

Ispred njih dvojice, u ofanzivnom delu treba očekivati Mohameda Čama i Vasilija Kostova. S tim što treba uzeti igranje Čama pod rezervu, jer je rovit došao u Lugano i nije maksimalno spreman.

Na krilnim pozicijama start se crta Vladimiru Lučiću na desnom krilu, te Mihailu Ristiću na levom boku. Obojica su fudbaleri velikog radijusa kretanja, a to će biti potrebno treneru Rijeri i Crvenoj zvezdi jer je Lugano vrlo zahtevan protivnik.

Za mesto glavnog napadača deluje da je u prednosti Bamba Dijeng, koji je bio starter u nekoliko prethodnih utakmica. Spreman je i Marko Arnautović, koji bi šansu mogao da dobije sa klupe.

Očekivani sastav Crvena zvezda (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Krunić, Elšnik - Čam, Kostov - Lučić, Dijeng, Ristić. Trener: Albert Rijera.