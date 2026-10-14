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Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije suspendovala je danas igrača Real Madrida Vinisijusa Žuniora na četri utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio u utakmici protiv Viljareala, zbog čega će brazilski reprezentativac propustiti veliki derbi protiv Barselone.

Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Real je prošle subote pobedio Viljareal 1:0, a Vinisijus je dobio crveni karton jer je povukao za kosu Nejtana Salibu.

Disciplinska komisija suspendovala je brazilskog napadača na dve utakmice, ali je na tu kaznu dodala još dve utakmice zbog toga što je Vinisijus protestovao kod sudije.

Incident se dogodio u 70. minutu utakmice protiv Viljareala. Vinisijus je na početku kontranapada povukao Salibu za kosu, a akcija je završena pogotkom. Glavni sudija Dijaz de Mera Eskuderos u prvi mah nije primetio prekršaj, ali je nakon intervencije VAR-a i pregleda snimka odlučio da brazilskom napadaču pokaže direktan crveni karton. Pogodak je poništen, a Vinisijus je morao da napusti teren.

On će propustiti prvenstvene utakmice protiv Sevilje, Barselone, Rasinga iz Santandera i Valensije.

Vinisijus se posle incidenta putem društvenih medija izvinio saigračima i navijačima Reala.

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