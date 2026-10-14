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Rukometaši Partizana izgubili su večeras u Mađarskoj od Vesprema 28:38 (15:18), u utakmici četvrtog kola Lige šampiona.

Partizan je predvodio Tobijas Vagner sa devet golova, dok su po pet golova dodali Nikola Crnoglavac i Joav Lumbroso.

1/5 Vidi galeriju RK Partizan - Vesprem, Liga šampiona 7.10.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Simo Šijan imao je tri gola, a Aljoša Damjanović dva.

U ekipi Vesprema Dragan Pešmalbek postigao je osam golova, Nedim Remili imao je sedam, a Ivan Martinović šest pogodaka.

Partizan je pretrpeo sva četiri poraza u Grupi A, a Vesprem ima maksimaln učinak od četiri pobede.

U petom kolu Partizan će 21. oktobra dočekati Porto, a Vesrpem će kao domaćin igrati protiv Fikse Berlina.