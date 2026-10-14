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21:41

40' Poništen gol Portu

Martin Fernandes je bio strelac. Prelep gol.  Domaćin je tražio igranje rukom, potom i faul u napadu, a onda je Varela poslao pravu bombu od prečke u gol.

Međutim, sudija Turpan je posle konsultacije sa VAR-om doneo odluku da se gol poništi.

21:40

39' Aston Vila - Fenerbahče 3:0

U roku od osam minuta Džekson je dvostruki strelac. Domaćin je oduzeo loptu, a Džekson ponovo sa ivice kaznenog prostora sproveo loptu u mrežu.

21:34

32' Mančester siti - PSŽ 0:3

Vitinja! Kakav čas fudbala Pari Sen Žermena.

21:34

34' Šahtjor - AEK 1:1

Ukrajinci su se vratili u meč iz penala. 

Pedrinjo je vrlo siguran.

21:31

31' Aston Vila - Fenerbahče 2:0

Nikolas Džekson je strelac. Osvojili su domaći fudbaleri loptu, došli nadomak kaznenog prostora i zatresli mrežu

21:31

29' Slovan - Štutgart 0:1

Nemci vode u Bratislavi.

21:28
21:26
21:21
21:17
21:16
21:12

12' Aston Vila - Fenerbahče 1:0

Prvi gol u večernjem terminu pao je u Birmingemu.

Aston Vila je povela golom Manzambija. Domaćin je izveo korner, lopta se odbila do napadača engleskog kluba koji je strahovitim udarcem sa desetak metara pogodio mrežu.

17:34

Tabela



Standings provided by Sofascore

17:27

Rezultati 2. kola

U okviru ovog kola postignuti su sledeći rezultati: 

Lens - Sporting 0:2

Sabah - Slavija Prag 2:0

Inter - Klub Briž 3:4

Arsenal - Lil 3:0

Atletiko M - Mančester junajted 2:0

Lajpcig - PSV 1:0

Viljareal - Napoli 3:1

Galatasaraj - Barselona 1:4

Viking - Bajern 3:3

Fejnord - Kolo

LASK - Liverpul

Mančester siti - Pari Sen Žermen

Roma - Real Madrid

Aston Vila - Fenerbahče

Betis - Porto

Bode Glimt - Borusija

Šahtjor - AEK

Slovan - Štutgart