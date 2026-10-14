SPEKTAKL NA ETIHADU: Šampion odučava od fudbala Siti! Spektakl i u Rimu
Drugo kolo Lige šampiona nastavlja se danas.
Svakako najveću pažnju privlači meč koji se igra na "Etihadu". Mančester siti posle silnih problema van terena i brojnih sudskih presuda zbog varavanja, dočekuje ekipu Pari Sen Žermena, dvostrukog uzastopnog osvajača Evrolige.
Čeka nas spektakl i na "Olimpiku" u Rimu, gde Roma dočekuje Real iz madrida.
"Srpski" AEK gostuje Šahtaru
40' Poništen gol Portu
Martin Fernandes je bio strelac. Prelep gol. Domaćin je tražio igranje rukom, potom i faul u napadu, a onda je Varela poslao pravu bombu od prečke u gol.
Međutim, sudija Turpan je posle konsultacije sa VAR-om doneo odluku da se gol poništi.
39' Aston Vila - Fenerbahče 3:0
U roku od osam minuta Džekson je dvostruki strelac. Domaćin je oduzeo loptu, a Džekson ponovo sa ivice kaznenog prostora sproveo loptu u mrežu.
31' Aston Vila - Fenerbahče 2:0
Nikolas Džekson je strelac. Osvojili su domaći fudbaleri loptu, došli nadomak kaznenog prostora i zatresli mrežu
12' Aston Vila - Fenerbahče 1:0
Prvi gol u večernjem terminu pao je u Birmingemu.
Aston Vila je povela golom Manzambija. Domaćin je izveo korner, lopta se odbila do napadača engleskog kluba koji je strahovitim udarcem sa desetak metara pogodio mrežu.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Rezultati 2. kola
U okviru ovog kola postignuti su sledeći rezultati:
Lens - Sporting 0:2
Sabah - Slavija Prag 2:0
Inter - Klub Briž 3:4
Arsenal - Lil 3:0
Atletiko M - Mančester junajted 2:0
Lajpcig - PSV 1:0
Viljareal - Napoli 3:1
Galatasaraj - Barselona 1:4
Viking - Bajern 3:3
Fejnord - Kolo
LASK - Liverpul
Mančester siti - Pari Sen Žermen
Roma - Real Madrid
Aston Vila - Fenerbahče
Betis - Porto
Bode Glimt - Borusija
Šahtjor - AEK
Slovan - Štutgart