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KURIR U LUGANU

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak u 18.45 debituju u Ligi konferencija.

Prvi rival četi Alberta Rijere biće švajcarski Lugano.

Stadion u Luganu Foto: Kurir Sport

 U susret meču desila se jedna velika promena. Švajcarski klub je posle punih 75 godina napustio čuveni stadion "Kornaredo" i preselio se u modernu "Lugano arenu", gde su crveno-beli održali trening dan uoči meča.

"Lugano arena" u gradu podno Alpa i nedaleko od čuvenog jezera Komo, ima kapacitet nešto više od 8.000 mesta.

Crveno-bele očekuje hibridni travnati tepih, kome će morati brzo da se prilagode ukoliko žele uspeh na startu grupne faze.

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Stadion Lugano Izvor: Kurir

 Kada je u pitanju teren, treba reći i da stadion ima najmodernije solarne uređaje za sunčanje trave.

Inače, stadion je morao da prođe kroz verifikaciju lokalnog stanovništva kroz referendum. Početni kapacitet je sa 10.000 mesta morao da se smanji na 8.793 mesta.

Nažalost, boks za gostujuće navijače će biti prazan, pošto je Crvena zvezda kažnjena zabranom prisustva navijača na gostujućem terenu.

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Trening Zvezde pred Lugano Izvor: Kurir