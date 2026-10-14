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Trener Lugana Matija Kroči-Torti održao je konferenciju za medije pred duel sa Crvenom zvezdom.

Trening Zvezde pred Lugano Foto: Kurir Sport

Igramo protiv ekipe bogate istorije i velikog međunarodnog iskustva, naviknute na nastupe u Ligi šampiona i Ligi Evrope. To je tim koji je navikao da pobeđuje i dominira u svom prvenstvu. Biće ovo težak izazov, ali se ne plašimo. Veoma ih poštujemo i spremni smo”, poručio je Kroči-Torti.

Lugano je mesto u ligaškoj fazi izborio preko Dukađinija, NSI Runavika i Makabija iz Tel Aviva. Ipak, strateg crno-belih očekuje drugačiji izazov od onog koji je njegova ekipa imala protiv izraelskog predstavnika u plej-ofu.

Makabi igra izrazito pozicioni fudbal, dok Zvezda igra drugačije, uz mnogo kretanja i igrače koji neprestano traže prostor u drugim delovima terena. Rijera je trener koji veoma dobro priprema takva kretanja. Očekujemo snažnog protivnika, sa drugačijim principima igre u odnosu na Izraelce".

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Rade Krunić Crvena zvezda Lugano Izvor: Kurir