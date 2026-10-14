Fudbaler Real Madrida 27-godišnji Kilijan Mbape postao je, u duelu protiv Rome u Rimu, najmlađi fudbaler koji je odigrao 100 utakmica u Ligi šampiona.
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Mbape je novi rekorder sa 27 godina i 298 dana.
Prethodni rekord držao je Lionel Mesi, koji je do 100. nastupa stigao sa 28 godina i 84 dana, u duelu protiv Rome u septembru 2015. godine.
Mbape je na Olimpiku bio u startnoj postavi trenera Žozea Morinja.
Francuski napadač debitovao je u Ligi šampiona kao 17-godišnjak u dresu Monaka, u septembru 2016.
On je do sada postigao 71 gol u Ligi šampiona.
Mbape je prošle sezone bio najbolji strelac Lige šampiona sa 15 golova. Među njima je bio i drugi najbrži het-trik u istoriji takmičenja, kada je za šest minuta i 42 sekunde postigao tri gola protiv Olimpijakosa.
(Beta)
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