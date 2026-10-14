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Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Kosta Bodiroga sa šest golova. Po dva gola za Valis su dali Dimitrij Savčenko, Zamir Mirijev i Draško Samardžić.

Vaterpolisti Partizana će u narednom, sedmom kolu dočekati Nais, dok će Valis na svom bazenu igrati protiv Budućnosti.

"Crno-beli" se nalaze na šestom mestu na tabeli regionalnog takmičenja sa 10 bodova, dok je Valis deveti sa tri.

Vaterpolisti Primorca su večeras u gostima savladali Jadran iz Herceg Novog sa 16:13, dok je Budućnost u Podgorici bila bolja od Budve 12:11.

(Tanjug)

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