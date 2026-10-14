Fudbaleri Mančester sitija i PSŽ -a sastaju se u utakmici 2. kola Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
DONARUMA SAM SEBI DAO GOL! Niko ne veruje šta je Italijan uradio: Ovo se retko viđa...
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Liga šampiona 14.10.2026 Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia
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Siti je mnogo bolje zaigrao u nastavku, smanjio golom Halanda i delovalo je da može da potpuno da se vrati u meč.
Međutim onda je na scenu stupio golman "građana" Điđi Donaruma koji je faktički sam sebi dao gol.
Nemoguće kakav gol je primio Donaruma. Gol je pripisan Magnesu Akliujuš. Šutirao je fudbaler PSŽ-a, Donaruma se bacio, odbranio, ali je lopta otišla u gol.
Pogledajte i sami ovaj bizaran momenat.
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