Slušaj vest

PSŽ je razbio Siti u prvom poluvremenu, poveo ubedljivo sa 3:0.

Liga šampiona 14.10.2026 Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Siti je mnogo bolje zaigrao u nastavku, smanjio golom Halanda i delovalo je da može da potpuno da se vrati u meč.

Međutim onda je na scenu stupio golman "građana" Điđi Donaruma koji je faktički sam sebi dao gol.

Nemoguće kakav gol je primio Donaruma. Gol je pripisan Magnesu Akliujuš. Šutirao je fudbaler PSŽ-a, Donaruma se bacio, odbranio, ali je lopta otišla u gol.

Pogledajte i sami ovaj bizaran momenat.

Ne propustiteKošarkaMANČESTER SITI I PSŽ ĆE IGRATI KOŠARKU: Neverovatna ideja prvog čoveka NBA lige!
profimedia0591693830.jpg
FudbalDINAMO IZ ZAGREBA NAJVEĆI TRAGIČAR LIGE ŠAMPIONA: Hrvatski klub savladao Milan, ali ispao! Siti se provukao kroz iglene uši
profimedia-0958690137.jpg
Fudbal"OVO JE REALNOST! MORAMO TO DA PRIHVATIMO" Pep Gvardiola očajan! Siti na ivici ambisa, španski trener digao glas: "To je ono što moramo da uradimo!"
profimedia-0956689018.jpg
FudbalEPSKI PREOKRET PSŽ - SITI PRED ISPADANJEM IZ LIGE ŠAMPIONA: Građani ponovo izgubilli dobijen meč, Fejnord ponizio strašni Bajern na "Tiganju"
profimedia-0956533721.jpg

00:58
Kiks Đanluiđija Donarume  Izvor: Arena sport 1 Premium