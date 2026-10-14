Košarkaši Spartaka poraženi su u Subotici od Hapoel Holona rezultatom 86:84 (27:14, 15:23, 20:19, 24:28) u utakmici drugog kola grupe F FIBA Lige šampiona.
Košarka
DRAMA U SUBOTICI, SPARTAK PAO U POSLEDNJIM MINUTIMA: Hapoel Holon odneo pobedu za dva poena
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Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Džejlon Pipkins sa 19 poena, dok je Igor Drobnjak dodao 15.
U pobedničkom timu istakao se Adama Sanogo sa 28 poena.
U prvoj utakmici drugog kola grupe F LŠ, Šole je ranije danas na svom terenu savladao Vehtu 84:66.
Tabela grupe F: Šole 2/0, Spartak 1/1, Hapoel Holon 1/1 i Vehta 0/2.
Košarkaši Spartaka će 28. oktobra gostovati Šoleu, dok će Vehta dočekati Hapoel Holon u trećem kolu grupe F LŠ.
(Tanjug)
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