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Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Džejlon Pipkins sa 19 poena, dok je Igor Drobnjak dodao 15.

U pobedničkom timu istakao se Adama Sanogo sa 28 poena.

U prvoj utakmici drugog kola grupe F LŠ, Šole je ranije danas na svom terenu savladao Vehtu 84:66.

Tabela grupe F: Šole 2/0, Spartak 1/1, Hapoel Holon 1/1 i Vehta 0/2.

Košarkaši Spartaka će 28. oktobra gostovati Šoleu, dok će Vehta dočekati Hapoel Holon u trećem kolu grupe F LŠ.

(Tanjug)

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Aleksandar Radonjić Izvor: Kurir