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Iskusni stručnjak vraća se u dobro poznatu sredinu nakon što je klub raskinuo saradnju sa Strahinjom Pandurovićem.

Nenad Lalatović se tako vraća u klub u kojem je tokom prethodnog mandata proveo prolećni deo sezone. Na 16 utakmica zabeležio je pet pobeda, četiri remija i sedam poraza, a njegov dolazak tada je izazvao veliko interesovanje navijača.

1/7 Vidi galeriju Nenad Lalatović u Novom Pazaru Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Povratak temperamentnog stručnjaka ponovo će privući pažnju fudbalske javnosti, a posebno će biti zanimljivo videti kako će izgledati saradnja sa Ademom Ljajićem, jednim od najzvučnijih imena ekipe.

Pred Lalatovićem je novi izazov u Superligi Srbije, a navijači Novog Pazara nadaju se da će njegov povratak doneti novu energiju i bolje rezultate.

Jedno je sigurno - povratak trenera koji nikada ne prolazi nezapaženo ponovo će podići temperaturu na fudbalskoj sceni Srbije.