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Najefikasnija u ekipi Partizana bila je Ana Pejović sa 12 poena, dok je Tanja Perić dodala 10. U timu iz Novog Sada najbolja je bila Vanja Simojlović sa devet poena.

Plasman u četvrtfinale su izborile i odbojkašice Uba, koje su večeras na svom terenu u osmini finala savladale Zlatibor iz Čajetine 3:0, po setovima 25:10, 25:14, 25:18.

U četvrtfinale Kupa Srbije su se plasirale i odbojkašice Napretka iz Kruševca i TENT-a iz Obrenovca.

Ranije su plasman u četvrtfinale Kupa Srbije izborile i odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove, Crvene zvezde, Železničara iz Lajkovca i Jedinstva iz Užica.

Četvrtfinalne utakmice Kupa Srbije biće odigrane 28. oktobra i 11. novembra.

(Tanjug)