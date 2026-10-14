Odbojkašice Partizana plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su u osmini finala u Beogradu pobedile Novi Sad rezultatom 3:0, po setovima 25:14, 25:11, 25:12.
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Najefikasnija u ekipi Partizana bila je Ana Pejović sa 12 poena, dok je Tanja Perić dodala 10. U timu iz Novog Sada najbolja je bila Vanja Simojlović sa devet poena.
Plasman u četvrtfinale su izborile i odbojkašice Uba, koje su večeras na svom terenu u osmini finala savladale Zlatibor iz Čajetine 3:0, po setovima 25:10, 25:14, 25:18.
U četvrtfinale Kupa Srbije su se plasirale i odbojkašice Napretka iz Kruševca i TENT-a iz Obrenovca.
Ranije su plasman u četvrtfinale Kupa Srbije izborile i odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove, Crvene zvezde, Železničara iz Lajkovca i Jedinstva iz Užica.
Četvrtfinalne utakmice Kupa Srbije biće odigrane 28. oktobra i 11. novembra.
(Tanjug)
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