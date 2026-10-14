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"Snaga Red Bula oduvek je počivala na ljudima i stvaranju okruženja u kojem talentovani pojedinci mogu zajedno da postignu izuzetne rezultate. Loran je imao ključnu ulogu u vođenju ekipe kroz važan period tranzicije, istovremeno čuvajući takmičarski duh i principe Red Bula koji nas definišu", navodi se u saopštenju vlasnika Red Bula Čalerma Juvitje i Marka Matešica, preneo je Skaj.

Mekis je u ekipu prešao iz sestrinskog tima Rejsing Bulsa prošlog jula, nakon što je Kristijan Horner dobio otkaz posle 20 godina na čelu Red Bula.

"Produžetak ugovora odražava naše poverenje u njegovo rukovođenje i zajedničko uverenje u dugoročnu viziju ekipe", piše u saopštenju.

Vest o produžetku Mekisovog ugovora dolazi nakon što je Red Bul u protekle dve nedelje ostvario prve dve pobede u sezoni, u trkama u Maleziji i Singapuru pobedio je Maks Verstapen.

Red Bul zauzima četvrto mesto u šampionatu konstruktora, ali se približio trećeplasiranom Meklarenu na sedam bodova zaostatka. Ovo je prva sezona u kojoj Red Bul nastupa i kao proizvođač pogonskih jedinica.

Verstapen je u avgustu produžio ugovor sa Red Bulom do 2030. godine, dok je i Isak Hadžar, nakon što je ostavio dobar utisak u debitantskoj sezoni, dobio novi ugovor koji važi do kraja 2027.

"Imamo velike ambicije za budućnost i posvećeni smo tome da zajedno nastavimo da gradimo na dosadašnjem napretku", navodi se u saopštenju vlasnika.

Mekis je ranije radio u Ferariju i Međunarodnoj automobilskoj federaciji (FIA).

"Izuzetno sam ponosan što nastavljam ovaj put sa ekipom Red Bul Rejsing. Želeo bih da zahvalim celoj ekipi i svima koji su uključeni u ovaj projekat na ukazanom poverenju. Ono što ovu ekipu čini posebnom jeste način na koji svi rade zajedno u potrazi za istim ciljem. Privilegovan sam što svakodnevno sarađujem sa tako talentovanom i posvećenom grupom ljudi", rekao je Mekis.

"U narednom periodu nastavićemo da se držimo principa koji nas definišu: da razmišljamo slobodno, delujemo brzo i donosimo hrabre odluke", dodao je 49-godišnji Mekis.

Sezona u Formuli 1 nastavlja se 25. oktobra trkom za Veliku nagradu SAD u Ostinu, od 21 čas.

(Beta)