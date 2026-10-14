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Košarkaši Sloge u ponedeljak su stigli do prve ovosezonske pobede u Košarkaškoj ligi Srbije.

Kraljevčani su u izuzetno teškom meču drugog kola savladali Tamiš sa 99:95, a sjajnu partiju pružio je Nikola Pavić, koji je poneo i titulu MVP igrača kola.

1/4 Vidi galeriju KLS 2026/27 Foto: KLS, KSS, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prvotimac Sloge je za 32 minuta koliko je proveo na parketu, upisao 29 poena, uz odličan procenat šuta (15/19 za jedan, 4/6 za dva i 2/2 za tri poena). U svoju statistiku upisao je i tri skoka, šest asistencija i tri ukradene lopte, pa je sa valorizacijom od 40 indeksnih poena zasluženo poneo titulu najkorisnijeg igrača drugog kola KLS.

“Ovo priznanje mi svakako znači, ali ono dolazi kao šlag na tortu nakon velike pobede. Želeo bih da se zahvalim svojim saigračima, jer bez njih, sam, ne bih mogao ništa. Košarka je timski sport i ovo je uspeh svih nas”, izjavio je za zvanični sajt Nikola Pavić, koji se potom i osvrnuo na meč protiv Tamiša:

“Bila je veoma teška utakmica i ovo je izuzetno važna pobeda, posebno nakon poraza od Slobode. Znali smo da protiv odlične ekipe Tamiša moramo da budemo maksimalno angažovani na obe strane terena, da damo sve od sebe i ispoštujemo dogovor iz svlačionice. Drago mi je što smo uspeli da odgovorimo na pravi način i dođemo do veoma bitne pobede”.

Jedna od najboljih partija Nikole Pavića u dresu Sloge ima još lepšu pozadinu.

“Ovo leto mi je bilo najlepše u životu, jer sam postao tata, a to je potpuno promenilo moj pogled na svet. Dobio sam novu motivaciju, ne samo u košarci već i u životu, i to mi daje dodatnu snagu da svakog dana budem bolji”, sa mnogo emocija kaže Pavić.

Od naših partnera iz kompanije PEAK, kao MVP drugog kola, prvotimac Kraljevčana dobiće na poklon patike.