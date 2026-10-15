Slušaj vest

Novi trener fudbalera Korintijansa Klarens Sedorf rekao je da je zadovoljan što je dobio priliku da radi u jednom od najvećih klubova na svetu.

"Ovo je velika prilika za mene. Korintijans je jedan od najvećih klubova na svetu, a ovakva prilika vam se ne ukazuje svakoga dana. Ovde radi mnogo talentovanih ljudi. Imaćemo vremena da analiziramo protivnike, fudbal je univerzalan sport", rekao je Sedorf na predstavljanju.

Holandski 50-godišnji trener potpisao je ugovor do kraja sezone 2027. To je njegov prvi trenerski posao od 2019. godine, kada je napustio selekciju Kameruna.

Bivši fudbaler Ajaksa, Sampdorije, Real Madrida, Intera, Milana i Botafoga, rekao je da pauza koju je imao neće biti prepreka na novom poslu u jednom od najpopularnijh brazilskih klubova.

Sedorf je na klupi Korintijansa zamenio Fernanda Dinisa, koji je napustio klub posle osam uzastopnih poraza u brazilskoj ligi.

Korintijans je u opasnoj zoni, na 16. mestu na tabeli sa 32 boda iz 30 utakmica.

Tokom trenerske karijere Sedorf je predvodio Milan, Šendžen, Deportivo La Korunju i reprezentaciju Kameruna.

Sedorf je jedini igrač u istoriji koji je osvojio Ligu šampiona sa tri različita kluba - Ajaksom, Realom i Milanom.

On će na klupi Korintijansa debitovati u ponedeljak u utakmici protiv Vitorije.