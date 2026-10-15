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Grčki košarkaš Janis Adetokumbo izjavio je danas da mu je trebao novi izazov i da veruje da je Majami ekipa koja će izvući najbolje iz njega.

Posle 13 sezona sa Milvoki Baksima, Adetokumbo počinje iznova sa Hitom, timom koji ima mnogo toga zajedničkog sa njim. I jedni i drugi su bili na samom vrhu NBA planine, a sada računaju jedni na druge kako bi ponovo dostigli te visine.

"Osećam da sam godinama bio u svojoj zoni komfora i jednostavno sam želeo novi izazov", rekao je Adetokumbo za "AP".

"S obzirom na to gde se nalazim u karijeri, osećam da je Majami organizacija koja će izvući ono najbolje iz mene. To je franšiza koja voli da se takmiči. Svaku utakmicu, svaki minut. I ja sam takav. Isti sam čovek, tako da se nadam da će mi boravak ovde omogućiti da se takmičim, pomognem timu da pobeđuje i stigne do krajnjeg cilja, a to je osvajanje šampionata", naveo je on.

On u karijeri prosečno beleži 24,1 poen i 9,9 skokova po utakmici, što je učinak koji je ostvarilo ili i dalje dstvaruje samo drugih igrača - Karim Abdul-Džabar, Elgin Bejlor, Lari Berd, Vilt Čemberlen, Entoni Dejvis, Džoel Embid, Karl Meloun i Bob Petit.

Tokom poslednjih deset sezona, Adetokumbo zauzima prvo mesto po ukupnom broju poena i četvrto po ukupnom broju skokova. Povrede su ga ograničile prošle sezone, ali njegovi statistički proseci nisu opali.

Adetokumbo je odmah počeo da hvali "kulturu Hita", frazu koja je postala meta kritika analitičara širom NBA lige, naročito nakon što je franšiza tu reč odštampala na majicama i dresovima. Ipak, ta kultura, njega suštinska, nekomercijalna strana i i dalje postoji - doneo ju je Pet Rajli pre više od tri decenije, a trener Spolstra i ostali je čuvaju i danas.

1/5 Vidi galeriju Janis Adetokumbo Foto: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia, Tomas Diniz Santos / Getty images / Profimedia

Princip je jednostavan: radi više od svih ostalih i vidi šta će se desiti. Adetokumbo je godinama iz daljine govorio sve najbolje o tome, a sada je još veći zagovornik te filozofije.

"Volim tu kulturu i želim da budem na mestu koje može da izvuče maksimum iz mene. Želim da odigram što više utakmica i da budem dostupan saigračima koliko god je to moguće. Uvek ću biti iskren. Prošle godine, kada sam igrao, mislim da sam igrao na veoma visokom nivou. Tokom prvih 15 utakmica mislio sam da bih mogao da uđem u konkurenciju za MVP nagradu", rekao je Adetokumbo.

"Ponekad se stvari ne odvijaju onako kako želiš, a ponekad, kada pomisliš da ne ide po planu, one se zapravo odvijaju upravo onako kako treba. Znam da sam, kada sam zdrav i kada imam pravi mentalitet, veoma težak protivnik", istakao je on.

Košarkaš Majamija Klej Tompson je istakao da je presrećan što mu je Adetokumbo saigrač.

"Godinama sam igrao protiv Janisa, a sada je za mene parvo zadovoljstvo što mogu da gradim hemiju sa njim i gledam ga kako, nadam se, pruža još jednu sezonu dostojnu MVP priznanja", rekao je Tompson.