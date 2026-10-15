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Trener fudbalera Fulama Alvaro Arbeloa kažnjen je sa 25.000 funti i opomenom zbog izjava posle utakmice Premijer lige protiv Mančester junajteda, u kojima je doveo u pitanje nepristrasnost sudije.

Arbeloa je prihvatio optužbu da se "ponašao neprimereno" svojim komentarima izrečenim nakon remija 1:1 između ova dva tima na stadionu Fulama 20. septembra.

"Mislim da su svi prekršaji dosuđeni u njihovu korist", rekao je tada Španac, misleći na Junajted, koji je prethodnog vikenda izgubio od Mančester sitija zbog spornog gola.

"Svaka odluka je išla u njihovu korist i znao sam, znao sam da posle utakmice protiv Sitija neće dozvoliti da Junajted ovde izgubi", dodao je on.

Prema pisanim obrazloženju, objavljenom danas, nezavisna komisija koja je istraživala ovaj incident je navela da su te reči sugerisale "ne samo da je postojala pristrasnost sudija tokom utakmice, već i na mogućnost postojanja elementa umišljaja kod njih i/ili drugih lica da pokušaju da nadoknade grešku napravljenu na drugoj utakmici".

Arbeloi je ovo prva sezona u Fulamu nakon odlaska iz Real Madrida.

Beta