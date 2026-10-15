MESI JE PAO, RONALDO JE SLEDEĆI! Kejn ispisuje istoriju Lige šampiona!
- Hari Kejn je stigao do 36 golova u 40 utakmica Lige šampiona posle 30. rođendana, pa je za jedan pogodak nadmašio Lionela Mesija iz istog perioda.
- Napadač Bajerna dao je gol na devet uzastopnih mečeva Lige šampiona i pridružio se Van Nistelroju, Levandovskom i Ronaldu.
- Bajern ipak nije pobedio, pošto je u drugom kolu odigrao nerešeno na gostovanju kod Vikinga.
Hari Kejn nastavlja da pomera granice u Ligi šampiona.
Engleski golgeter stigao je do 36 pogodaka u 40 utakmica ovog takmičenja nakon što je proslavio 30. rođendan, čime je za jedan gol nadmašio učinak Lionela Mesija iz istog životnog perioda.
Napadač Bajerna nalazi se i u izuzetnoj golgeterskoj seriji. Zatresao je mrežu na devet uzastopnih mečeva Lige šampiona, čime se pridružio odabranom društvu u kojem su Rud van Nistelroj, Robert Levandovski i Kristijano Ronaldo.
Ipak, pred Kejnom je još jedan veliki izazov. Ronaldo je rekorder po broju uzastopnih utakmica Lige šampiona na kojima je postigao gol - Portugalac je to učinio na 11 mečeva zaredom.
Kejn tako ima priliku da nastavi uspon i napadne još jedan istorijski podvig, ali Bajern nije uspeo da kruniše njegovu sjajnu formu pobedom. Nemački tim je u drugom kolu Lige šampiona odigrao nerešeno na gostovanju kod Vikinga.