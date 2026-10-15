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Hari Kejn nastavlja da pomera granice u Ligi šampiona.

Engleski golgeter stigao je do 36 pogodaka u 40 utakmica ovog takmičenja nakon što je proslavio 30. rođendan, čime je za jedan gol nadmašio učinak Lionela Mesija iz istog životnog perioda.

Hari Kejn Foto: Profimedia, Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, Eduard Martin / imago sportfotodienst / Profimedia

Napadač Bajerna nalazi se i u izuzetnoj golgeterskoj seriji. Zatresao je mrežu na devet uzastopnih mečeva Lige šampiona, čime se pridružio odabranom društvu u kojem su Rud van Nistelroj, Robert Levandovski i Kristijano Ronaldo.

Ipak, pred Kejnom je još jedan veliki izazov. Ronaldo je rekorder po broju uzastopnih utakmica Lige šampiona na kojima je postigao gol - Portugalac je to učinio na 11 mečeva zaredom.

Kejn tako ima priliku da nastavi uspon i napadne još jedan istorijski podvig, ali Bajern nije uspeo da kruniše njegovu sjajnu formu pobedom. Nemački tim je u drugom kolu Lige šampiona odigrao nerešeno na gostovanju kod Vikinga.

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Kejn promašio penal Izvor: Kurir