Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Utakmica je na programu u četvrtak, 15. oktobra, sa početkom u 18.45 časova, a igra se na stadionu Lugano Arena u Švajcarskoj.

Direktan prenos meča obezbeđen je na kanalima Arena Sport Premium 1 i RTS 2, dok će ljubitelji fudbala prenos na internetu moći da potraže putem platforme RTS Planeta, u skladu sa dostupnošću prenosa.

Izabranici Alberta Rijere žele da se pokažu u dobrom svetlu na evropskoj sceni i naprave prvi korak ka uspešnom nastupu u Ligi konferencije. Ipak, Lugano je ozbiljan protivnik, pa crveno-bele očekuje zahtevno gostovanje.

Navijačima Zvezde preostaje da zauzmu svoja mesta ispred malih ekrana i isprate duel koji bi mogao da bude veoma važan za nastavak evropske sezone srpskog šampiona.

1/8 Vidi galeriju Trening Zvezde pred Lugano Foto: Kurir Sport