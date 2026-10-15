Slušaj vest

Real Madrid ostvario je spektakularnu pobedu protiv Rome na "Olimpiku" u utakmici 2. kola Lige šampiona.

"Kraljevski" klub je do 83. minuta u Rimu gubio sa 3:1, a onda je u osam minuta postigao tri gola i slavio sa 4:3.

Liga šampiona 14.10.2026 Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Iako je na kraju ispao hepi end, klub iz Madrida nije srećan zbog igre i ponašanja Vinisijusa Žuniora.

Brazilac se poslednjih dana nalazi na udaru javnosti zbog poteza na meču sa Viljarealom, kada je počupao za kosu protivničkog fudbalera. Disciplinska komisija ga je kaznila sa četiri utakmice neigranja u La Ligi, pa će tako propustiti i El Klasiko u Barseloni.

No, to nije opravdanje za potez koji je napravio na "Olimpiku". Vinisijus je u 51. minutu nonšalantno izgubio loptu na sredini terena pri rezultatu 1:1. Usledila je munjevita akcija domaćina iz koje je poveo sa 2:1.

Ne propustiteFudbalDRAKONSKA KAZNA ZA VINISIJUSA! Fudbaler Reala zbog čupanja protivnika žestoko nastradao: Propušta i El Klasiko u Barseloni
Vinisijus Žunior
FudbalISPLIVAO SKANDALOZAN SNIMAK IZ TUNELA: Vinisijus isključen pošto je POČUPAO RIVALA! A onda je napravio još veću GLUPOST na putu ka svlačionici
Vinisijus
FudbalČUPAO RIVALA ZA KOSU, A SAD KUKA NA SAV GLAS! Vinisijus zgrozio planetu, pa poslao poruku koja je podigla buru – BEZ TRUNKE STIDA I SRAMA! (VIDEO)
Vinisijus Žunior
FudbalSNIMAK KOJI JE ZAPREPASTIO FUDBALSKI SVET! Vinisijus POVUKAO RIVALA ZA KOSU, slavio gol, a onda šok - DIREKTAN CRVENI! Pogledajte SKANDALOZAN ISPAD asa Reala!
Vinisijus Žunior

00:12
Prekid u Lisabonu – Vinisijusa svi vređaju Izvor: Kurir