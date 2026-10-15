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Real Madrid ostvario je spektakularnu pobedu protiv Rome na "Olimpiku" u utakmici 2. kola Lige šampiona.

"Kraljevski" klub je do 83. minuta u Rimu gubio sa 3:1, a onda je u osam minuta postigao tri gola i slavio sa 4:3.

1/8 Vidi galeriju Liga šampiona 14.10.2026 Foto: Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Iako je na kraju ispao hepi end, klub iz Madrida nije srećan zbog igre i ponašanja Vinisijusa Žuniora.

Brazilac se poslednjih dana nalazi na udaru javnosti zbog poteza na meču sa Viljarealom, kada je počupao za kosu protivničkog fudbalera. Disciplinska komisija ga je kaznila sa četiri utakmice neigranja u La Ligi, pa će tako propustiti i El Klasiko u Barseloni.

No, to nije opravdanje za potez koji je napravio na "Olimpiku". Vinisijus je u 51. minutu nonšalantno izgubio loptu na sredini terena pri rezultatu 1:1. Usledila je munjevita akcija domaćina iz koje je poveo sa 2:1.