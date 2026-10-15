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NBA groznica ponovo trese planetu, nova sezona samo što nije počela, a brojke otkrivaju nešto neverovatno!

Dok se Amerika sprema za nove košarkaške bitke, jedan čovek već godinama suvereno vlada najjačom ligom sveta! Dominacija kakva se retko viđa, podaci koji ostavljaju bez daha i statistika koja zvuči gotovo nestvarno - Nikola Jokić ne prestaje da pomera granice mogućeg!

Uoči nove sezone donosimo brojke koje najbolje oslikavaju razmere njegove vladavine i otvaraju pitanje: da li je NBA ikada ranije imala ovakvog gospodara parketa?

Poeni, skokovi, asistencije, ukradene lopte - u sve četiri kategorije srpski košarkaški genije nalazi se na prvom mestu kada se saberu učinci iz regularne sezone i plej-ofa, u periodu od 2019/20. do 2025/26.

Somborac je pretvorio NBA parkete u svoju pozornicu, a brojke su dokaz da svet košarke već godinama svedoči dominaciji kakva se ne pamti.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Srbin ispred svih

Ovo nije stvar subjektivnih procena, niti preterivanja u veličanju srpskog asa - ovo je surova statistička realnost koja najbolje oslikava razmere Jokićeve dominacije!

Brojke su neumoljive, podaci govore glasnije od bilo kakvih komentara, a ono što je Somborac uradio na parketima NBA lige predstavlja podvig za anale košarke!

Poeni - 15.386!

Jokić je na vrhu liste ispred Luke Dončića, koji je postigao 15.192 poena. Prednost srpskog asa iznosi 194 poena.

U ligi u kojoj nastupaju najveći strelci planete, Jokić je pronašao način da bude prvi i u kategoriji koja se najčešće povezuje sa klasičnim košgeterima. Njegova igra nije zasnovana samo na poentiranju, ali upravo je neverovatan kontinuitet učinio da se nađe na vrhu ove liste.

Skokovi - 7.087!

Jokić je sakupio 7.087 skokova, dok je Rudi Gober na 7.040. Razlika je 47 uhvaćenih lopti.

Somborac, koji godinama fascinira NBA neverovatnim pregledom igre i sposobnošću da razigrava saigrače, istovremeno dominira i pod obručima! Nadmašio je čak i Gobera, jednog od najpoznatijih defanzivnih centara lige, potvrđujući da njegov uticaj ne prestaje kada se akcija završi šutem.

Kontrola skoka znači kontrolu poseda, a kontrola poseda često odlučuje utakmice. Jokićev učinak zato nije samo još jedan impresivan broj - on je pokazatelj koliko srpski as doprinosi igri u segmentu u kojem se vode neke od najžešćih borbi na parketu.

Asistencije - 5.145!

Džejms Harden, jedan od najboljih kreatora napada svoje generacije, ima 4.704 asistencije. Jokić je ispred njega za neverovatnih 441!

Centar koji se po ukupnom broju asistencija nalazi ispred takvog plejmejkera predstavlja posebnu pojavu u modernoj košarci. Jokić ne čeka da mu saigrači otvore prostor - on ga stvara. Prepoznaje kretanje, predviđa reakcije odbrane i pronalazi dodavanja koja protivničkim ekipama ostavljaju malo vremena za odgovor.

Njegova sposobnost da istovremeno bude vrhunski strelac i organizator napada jedan je od ključnih razloga zbog kojih ga je toliko teško zaustaviti. Protivnici mogu da pokušaju da zatvore jedan deo njegove igre, ali time rizikuju da otvore drugi.

Ukradene lopte - 809!

Džimi Batler je na 768 ukradenih lopti, što znači da Jokić ima 41 više.

Još jedan segment u kojem se srpski as nalazi na vrhu! Kada se govori o njegovoj igri, pažnja se često usmerava na poene, dodavanja i skokove. Međutim, i ovaj podatak pokazuje širinu njegovog učinka.

Jokić čita igru, prati kretanje protivnika i koristi svoje razumevanje košarke da dođe do poseda. Njegov doprinos nije ograničen na ono što radi sa loptom u rukama - važan je i način na koji utiče na igru kada je posed u rukama rivala.

Četiri kategorije, četiri različita segmenta igre - a jedno ime na vrhu!

Nije samo centar - Jokić je košarkaški sistem!

Godinama je NBA gradila sliku idealnog superstara: eksplozivni atletičar, moćni strelac i igrač čiji potezi postaju globalni spektakl.

A onda se pojavio Srbin iz Sombora!

Jokić je pokazao da dominacija ne mora da se zasniva na sirovoj snazi, brzini ili atraktivnim zakucavanjima. Njegovo najveće oružje jesu košarkaška inteligencija, tehnika, pregled igre i sposobnost da u deliću sekunde prepozna rešenje koje drugi ne vide.

Njegova dodavanja deluju kao da ima pogled iznad čitavog terena. Njegova smirenost izluđuje protivnike. Njegova sposobnost da izabere pravo rešenje pretvara i najkomplikovanije situacije u rutinu.

Dok drugi traže prostor za šut, Nikola istovremeno razmišlja o tome kako da uključi saigrače. Kada ga udvoje, pronalazi slobodnog čoveka. Kada mu ostave prostor, kažnjava ih poenima. Kada se protivnička odbrana prilagodi jednom rešenju, on pronalazi drugo.

Jokić nije samo košarkaš koji puni statistiku - on je igrač koji može da promeni čitav tok utakmice, a da pritom ne mora da postigne najviše poena na terenu.

Čovek koji je promenio košarku

Nije najbrži. Nije tipičan atletski superstar. Ne mora da skoči do plafona dvorane da bi pokazao koliko je dominantan.

Jokiću su dovoljni lopta, prostor i delić sekunde da pronađe rešenje koje protivnici često ne uspevaju da predvide.

Upravo zbog toga njegova priča ima posebnu težinu. On je promenio očekivanja od pozicije centra i pokazao da košarkaška inteligencija može da bude moćnije oružje od fizičke dominacije.

Njegova igra nije zasnovana na jednom triku. Protivnici ne mogu jednostavno da mu oduzmu šut ili zatvore prodor i očekuju da je posao završen. Svaka odbrambena odluka nosi rizik: ako mu ostave prostor, može da poentira; ako ga udvoje, može da pronađe saigrača; ako pokušaju da mu oduzmu mogućnost dodavanja, otvaraju prostor za druga rešenja.

Zato je Jokića toliko teško zaustaviti. Njegova prednost nije samo u tome šta ume da uradi, već i u tome koliko različitih odgovora ima na svaki izazov.

Upravo takva svestranost izdvaja ga od velikog broja igrača koji dominiraju prvenstveno u jednom segmentu igre.

Tri MVP priznanja, NBA titula i učinak za istoriju

Brojke nisu jedini dokaz Jokićeve veličine.

Tri puta je proglašen za najkorisnijeg igrača regularne sezone NBA lige. Godine 2023. predvodio je Denver Nagetse do prve titule šampiona u istoriji franšize i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača finala.

To nisu uspesi koji se događaju slučajno. Oni potvrđuju da Jokić godinama održava nivo koji dostižu samo najveći igrači.

Posebno impresionira kontinuitet. Jedna velika sezona može da bude izvanredan podvig. Više uzastopnih sezona na vrhunskom nivou govori o nečemu mnogo većem - o igraču koji iz godine u godinu pronalazi način da bude među najvažnijima u ligi.

Jokić nije samo obeležio jednu sezonu ili jedan plej-of. Njegovi rezultati, priznanja i zbirne statistike daju snažan argument da je upravo on centralna figura ove NBA ere.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokićev pečat za večnost

Nikola Jokić ne mora da traži svoje mesto među najvećima - svojim igrama, trofejima i brojkama već ga je izborio.

Od Sombora do vrha svetske košarke, srpski as prešao je put koji deluje gotovo nestvarno. Pritom nije samo osvajao priznanja i obarao rekorde, već je promenio način na koji se posmatra pozicija centra i pokazao koliko daleko mogu da odvedu inteligencija, tehnika i razumevanje igre.

NBA je kroz istoriju imala svoje kraljeve, legende koje su obeležile generacije i igrače čija će se imena zauvek pamtiti. Ali sada se piše novo poglavlje, a u njegovom središtu nalazi se čovek iz Srbije koji je čitavoj planeti pokazao da za veličinu nisu potrebni spektakl i galama - već košarkaška inteligencija, kontinuitet i rezultati koji govore sami za sebe.

Četiri statistička vrha. Jedan košarkaški genije. Jedna era koja nosi njegov pečat.

Iz Sombora pravo na vrh sveta - Nikola Jokić, ponos Srbije i jedan od najdominantnijih igrača svoje generacije. Njegove brojke govore glasno, njegova dela ostaju zapisana, a njegova era još traje.