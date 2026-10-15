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Trener Real Madrida Žoze Murinjo besan je zbog suspenzije Vinisijusa Žuniora, a posle ludog preokreta u Rimu otvorio još nekoliko frontova! Posebno je prozvao one koji odlučuju o rasporedu utakmica, a imao je šta da kaže i o sopstvenim greškama.

Iako je "kraljevski klub" u spektakularnom meču savladao Romu sa 4:3 u Ligi šampiona, portugalski stručnjak imao je mnogo razloga za nezadovoljstvo. U centru pažnje našla se kazna za Vinisijusa Žuniora, koji će zbog incidenta protiv Viljareala propustiti četiri prvenstvene utakmice, a posebnu buru izazvala je činjenica da je za suspenziju saznao svega dva sata pre početka duela u Rimu.

Murinjo je posle utakmice bez dlake na jeziku govorio o odluci disciplinskih organa, a slikovitom portugalskom izrekom dodatno je podgrejao fudbalsku polemiku.

"Mačak više ni ne pokušava da se sakrije!"

Strateg madridskog velikana smatra da je trenutak u kojem je objavljena kazna potpuno neprihvatljiv. Posebno ga je pogodilo to što je informacija stigla dok je ekipa putovala ka stadionu „Olimpiko“.

"Da li je normalno da igrač sazna da je suspendovan na četiri utakmice samo dva sata pre važnog meča? Zašto to nisu objavili ranije ili sačekali jutro posle utakmice? Morali su baš tada, dok smo bili na putu ka stadionu", zapitao se Murinjo, prenoseći svoje nezadovoljstvo novinarima.

Potom je upotrebio izreku koja je brzo privukla pažnju fudbalske javnosti.

"Na portugalskom se kaže da se mačak sakrio, ali mu rep viri. Sada se mačak više ni ne skriva. Slobodno šeta, bez imalo stida!", poručio je Portugalac.

Njegove reči nisu se završile na tome. Murinjo je naglasio da je Real španski klub koji predstavlja svoju ligu u Evropi i da mu nije jasno zašto je odluka saopštena baš uoči tako važnog susreta.

Priznao greške, pa objasnio kako je okrenuo meč!

Ipak, nije sve bilo u znaku polemike. Real je protiv Rome prošao kroz izuzetno težak period, ali je u drugom poluvremenu uspeo da preokrene rezultat i stigne do pobede 4:3.

Murinjo je priznao da njegova ekipa u prvom delu utakmice nije izgledala onako kako je želeo i preuzeo odgovornost za loše izdanje.

"Za loše prvo poluvreme odgovoran je trener, a za dobro drugo poluvreme zaslužni su igrači", poručio je, pohvalivši i protivničkog stručnjaka Đan Pjera Gasperinija.

Portugalac je objasnio da ga je Roma iznenadila taktičkim postavkama, posebno načinom na koji je koristila prostor i stvarala situacije u kojima su njegovi igrači bili brojčano inferiorni.

Promene koje je napravio tokom nastavka, međutim, donele su željeni rezultat.

Murinjo je priznao i da nije unapred planirao da će njegova ekipa slaviti posle toliko dramatičnog preokreta, ali je verovao da će izmene u završnici napraviti razliku.

"Nisam nikakav genije koji je unapred pripremio preokret od 1:3 do 4:3. To nije istina. Ali verovao sam da u poslednjih 20 minuta imam igrače koji mogu da promene utakmicu", objasnio je trener Reala.

Uz to je zatražio i malo priznanja za svoje odluke, naglašavajući da je upravo svežina igrača sa klupe bila važna u završnici.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi udar na raspored: "To mi ne deluje nevino!"

Tu, međutim, nije bio kraj. Murinjo je otvorio i pitanje rasporeda utakmica, posebno zbog narednog prvenstvenog gostovanja Valensiji nakon evropskog duela.

Prema njegovim rečima, nije prihvatljivo da ekipa igra u Evropi u sredu uveče, potom putuje i vraća se u Madrid u ranim jutarnjim satima, a zatim već u subotu mora na teško gostovanje.

"To nema nikakvog smisla. Ne prihvatam više uobičajena opravdanja da je televizija odlučila termin. Predugo sam u fudbalu da bih u to verovao", poručio je Murinjo.

Njegove kritike rasporeda i trenutka objavljivanja Vinisijusove kazne dodatno su podgrejale priču o odnosima Reala sa fudbalskim institucijama.

Šest bodova, ali Murinjo ne spušta gard!

Uprkos svim kritikama, portugalski stručnjak imao je razloga za zadovoljstvo zbog učinka svog tima u Ligi šampiona. Real je posle pobeda nad snažnim italijanskim rivalima osvojio maksimalnih šest bodova iz prva dva kola.

Murinjo je naglasio da je to dobar početak evropske kampanje, ali i upozorio da posao još nije završen.

"Imamo šest bodova, a to je polovina puta ka plasmanu dalje. Pred nama je još šest utakmica i ne smemo da se opustimo", istakao je.

Jedno je sigurno, pobeda u Rimu donela je Realu veliki podsticaj, ali je konferencija za medije pokazala da Murinjo ne namerava da ćuti kada smatra da je njegov klub oštećen. Suspenzija Vinisijusa, sporan trenutak objavljivanja odluke i raspored utakmica ostali su glavne teme večeri, a Portugalac je još jednom pokazao da se ne libi da javno progovori o onome što mu smeta.