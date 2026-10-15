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Denver je prethodne noći poražen od Los Anđeles Klipersa (122:110), Nikola Jokić imao je skromno poentersko veče, a da sve bude još gore, Nagetse je zadesio i peh sa povredom Džulijana Stroutera!

Srpski as je za nešto više od 16 minuta na parketu upisao šest poena, šest skokova i sedam asistencija, daleko od učinka na koji je navikao navijače, dok je mladi bek Denvera u trećoj četvrtini doživeo povredu kolena i morao da napusti igru. Umesto da duel posluži za mirno uigravanje pred novu sezonu, poraz i zabrinjavajuća scena sa Strouterom bacili su senku na veče Nagetsa, koji sada čekaju nove informacije o stanju svog košarkaša.

Za Denver je to potencijalno ozbiljan udarac, posebno ukoliko se ispostavi da je povreda teže prirode. Za sada nema zvanične potvrde o stepenu povrede niti informacije koliko bi mladi bek mogao da odsustvuje.

Jokić nije bio šuterski raspoložen

Nikola Jokić proveo je na parketu 16 minuta i 32 sekunde, tokom kojih je zabeležio šest poena, šest skokova i sedam asistencija, uz jednu ukradenu loptu.

Srpski centar nije imao svoje uobičajeno veče kada je reč o realizaciji. Pogodio je samo jedan od šest šuteva iz igre, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizniji, sa tri pogotka iz četiri pokušaja.

Ipak, Jokić je uspevao da razigrava saigrače, a sedam asistencija pokazuje da je i tokom ograničene minutaže imao važnu ulogu u organizaciji napada. Treba imati u vidu da je reč o predsezonskom susretu, u kojem se minutaža i opterećenje igrača često prilagođavaju planovima stručnog štaba.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču protiv Klipersa Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Drama u trećoj četvrtini: Strouter povredio koleno

Mnogo veću zabrinutost izazvala je situacija sa Džulijanom Strouterom. Prema izveštajima američkih medija, bek Denvera povredio se u trećoj četvrtini, kada je pokušavao da se probije između protivničkih igrača.

Strouter je pao na parket, a zatim mu je ukazana pomoć zbog bolova u predelu kolena. Nakon toga je napustio teren i otišao u svlačionicu, a povratka u igru nije bilo.

Ovaj prizor zabrinuo je navijače Nagetsa, koji sada čekaju detaljnije informacije o zdravstvenom stanju mladog košarkaša.

Ipak, najvažnije je da se sačeka zvanična dijagnoza. Za sada nije potvrđeno koliko je povreda ozbiljna, niti da li će Strouter propustiti početak nove NBA sezone. Ukoliko bude morao duže da odsustvuje, Denver bi mogao da ostane bez važne opcije u rotaciji.

Vitmor i Brejzil najefikasniji

Kada je reč o učinku ostalih igrača Nagetsa, Trevon Brejzil ubacio je 22 poena, dok je Kem Vitmor dodao 17. Džamal Marej završio je susret sa 14 poena.

Ipak, Denver nije uspeo da isprati ritam Klipersa, koji su na kraju slavili sa 12 poena razlike.

Poraz u predsezoni sam po sebi ne mora da predstavlja veliki razlog za uzbunu, ali situacija sa Strouterom mogla bi da bude mnogo važnija od samog rezultata.

Nagetsi čekaju vesti o Strouteru

Za Denver je sada prioritet da sazna koliko je ozbiljna povreda mladog beka. U ovoj fazi priprema svaki izostanak može da poremeti planove stručnog štaba, posebno ako se radi o igraču na kojeg se računa u rotaciji.

Jokić i saigrači imaju još vremena za uigravanje pred početak takmičarske sezone, ali navijači Nagetsa sada će mnogo više pažnje usmeriti na vesti iz medicinskog tima nego na rezultat utakmice sa Klipersima.

Poraz od 122:110 brzo će biti zaboravljen ako se pokaže da je sve u redu sa Strouterom. U suprotnom, povreda bi mogla da predstavlja ozbiljan problem za Denver pred početak nove sezone.