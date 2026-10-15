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Džulijan Strouter povredio se tokom pripremne utakmice protiv Los Anđeles Klipersa, a snimak njegovog pada ozbiljno je zabrinuo navijače.

Utakmica između Denvera i Los Anđeles Klipersa, koja je završena pobedom domaćina rezultatom 122:110, ostala je u senci dramatične scene iz treće četvrtine. Džulijan Strouter doživeo je povredu leve noge nakon nezgodnog doskoka, a reakcija košarkaša i način na koji je napustio parket izazvali su zabrinutost u taboru Nagetsa.

Prema izveštajima američkih medija, noga 24-godišnjeg beka ostala je zarobljena ispod njegovog tela prilikom pada i neprirodno se savila. Strouter je ostao da leži na parketu, vidno trpeći bolove u predelu kolena.

Nije mogao da nastavi utakmicu

Medicinsko osoblje pomoglo je Strouteru da ustane i napusti teren, a prema dostupnim izveštajima, nije delovalo da može da se osloni na povređenu nogu. Košarkaš je potom otišao direktno u svlačionicu, a Denver je nekoliko minuta kasnije potvrdio da se neće vraćati u igru.

Za sada, međutim, nema zvanične dijagnoze niti potvrde koliko je povreda ozbiljna. Zbog toga je još rano govoriti o dužini eventualnog odsustva ili o tome da li će Strouter propustiti početak nove NBA sezone.

Bio jedan od najzapaženijih igrača Denvera tokom priprema

Povreda dolazi u nezgodnom trenutku za mladog košarkaša, koji je tokom predsezone ostavio veoma dobar utisak. Strouter je u prva tri pripremna meča prosečno postizao 14 poena, a protiv Klipersa je do trenutka povrede već ubacio 11 poena, uz tri pogođene trojke iz sedam pokušaja.

Njegova sposobnost da sam sebi kreira poziciju za šut i prodor bila je važna za drugu petorku Denvera. Strouter se, naime, borio za mesto u rotaciji trenera Dejvida Adelmana, a dobre partije tokom priprema mogle su da mu pomognu da učvrsti svoju poziciju u ekipi.

1/5 Vidi galeriju Povreda Džulijana Stroutera Foto: Screenshot

Udarac za Nagetse pred novu sezonu

Strouter je član Denvera od 2023. godine, kada su ga Nagetsi izabrali kao 29. pika na NBA draftu, nakon igranja za univerzitet Gonzaga. Tokom prve tri sezone smenjivali su mu se periodi veće i manje minutaže, a ovog meseca pokušavao je da se izbori za ozbiljnije mesto u rotaciji.

Zbog toga bi duže odsustvo predstavljalo dodatni problem za Denver, koji želi da što bolje pripremi ekipu za početak nove takmičarske godine.

Sada se čeka najvažnija informacija - rezultati pregleda i zvanična procena povrede. Dok se ne utvrdi šta se tačno dogodilo sa levim kolenom Džulijana Stroutera, svaka procena o težini povrede i vremenu oporavka bila bi preuranjena.