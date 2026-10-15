REGION POTRESLA JEZIVA VEST! SPREČEN HULIGANSKI PIR KOJI JE MOGAO DA SE PRETVORI U PAKAO! Policija hitno reagovala i privela PREKO 50 NAVIJAČA: Evo svih detalja
- Splitska policija sprečila je sukob stotina navijača Hajduka i Ajaksa u centru grada i privela 57 izgrednika.
- Prema zvaničnim podacima, nije bilo povređenih, a javni red i mir uspostavljen je za 15 minuta.
- Tokom dana ranije evidentirana su dva napada na holandske državljane, zbog kojih je uhapšeno šest hrvatskih državljana.
Splitska policija zaustavila je huliganski pir uoči meča Hajduka i Ajaksa, kada je za dlaku izbegnut teži okršaj stotina pristalica dva kluba. Odlučnom intervencijom na terenu privedeno je 57 izgrednika, a prema zvaničnim izveštajima nije bilo povređenih.
Do pokušaja sukoba došlo je u noći između 14. i 15. oktobra, oko 23.30 časova.
- Sinoć, 14. oktobra 2026. godine, pola sata pre ponoći, došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obe navijačke grupe u centru grada. Policijski službenici su upotrebom sredstava prinude sprečili sukob, nakon čega su se izgrednici razbežali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo povređenih osoba, a privedeno je 57 osoba - saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Ovim incidentom kulminirale su tenzije koje su tokom dana potresale grad. Organi reda prethodno su evidentirali dva odvojena napada u kojima su lakše povređena dvojica holandskih državljana.
Zbog tih napada uhapšeno je šest hrvatskih državljana, dok je još deset lica privedeno zbog posedovanja nedozvoljenih predmeta.
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