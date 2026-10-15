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Splitska policija zaustavila je huliganski pir uoči meča Hajduka i Ajaksa, kada je za dlaku izbegnut teži okršaj stotina pristalica dva kluba. Odlučnom intervencijom na terenu privedeno je 57 izgrednika, a prema zvaničnim izveštajima nije bilo povređenih.

Do pokušaja sukoba došlo je u noći između 14. i 15. oktobra, oko 23.30 časova.

- Sinoć, 14. oktobra 2026. godine, pola sata pre ponoći, došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obe navijačke grupe u centru grada. Policijski službenici su upotrebom sredstava prinude sprečili sukob, nakon čega su se izgrednici razbežali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo povređenih osoba, a privedeno je 57 osoba - saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Ovim incidentom kulminirale su tenzije koje su tokom dana potresale grad. Organi reda prethodno su evidentirali dva odvojena napada u kojima su lakše povređena dvojica holandskih državljana.

Zbog tih napada uhapšeno je šest hrvatskih državljana, dok je još deset lica privedeno zbog posedovanja nedozvoljenih predmeta.

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