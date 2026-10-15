"DŽOKERU?! OVO JE BILO LUDO!" NBA U NEVERICI ZBOG NOVE MAGIJE SRBINA! Jokićevo čudesno dodavanje BEZ GLEDANJA zapalilo mreže! (VIDEO)
- Denver je izgubio od Klipersa 122:110, a Nikola Jokić je meč završio sa pet poena, šest skokova i sedam asistencija.
- NBA je posebno izdvojila njegov no-look pas za Arona Gordona i opisala ga kao 'lud' potez.
Denver je poražen od Los Anđeles Klipersa rezultatom 122:110, a Nikola Jokić nije bio posebno raspoložen za igru na ovom meču. Ipak, kada je trebalo pokazati košarkašku magiju, srpski centar ponovo je bio u svom elementu!
Iako nije blistao u poenterskom učinku, Jokić je izveo dodavanje koje je privuklo pažnju i zvaničnog naloga NBA lige. Uz snimak njegove asistencije objavljena je kratka, ali jasna poruka:
"DŽOKER?! Ovo dodavanje bez gledanja u ugao bilo je LUDO!"
Jokićev potez oduševio NBA ligu!
U pitanju je akcija u kojoj je Jokić, gotovo bez gledanja, pronašao Arona Gordona u uglu terena. Dok su protivnički igrači pratili razvoj napada, srpski košarkaš uspeo je da uoči saigrača na potpuno drugoj strani i pošalje mu loptu pravo u ruke.
Takva dodavanja postala su zaštitni znak centra Denvera, ali svaki put iznova izazivaju oduševljenje. Jokić ima neverovatan osećaj za prostor, prati kretanje saigrača i često vidi rešenja koja drugima promaknu.
Upravo zbog toga njegovi potezi redovno završavaju na zvaničnim kanalima NBA lige, a snimci njegovih asistencija privlače pažnju ljubitelja košarke širom sveta.
Skromno veče po poenima, ali magija je ostala!
Jokić je susret sa Klipersima završio sa pet poena, šest skokova i sedam asistencija. Šut ga nije služio kao inače, ali je ponovo pokazao da njegov doprinos igri daleko prevazilazi samo postizanje koševa.
Njegova sposobnost da razigra ekipu, prepozna otvoren prostor i u deliću sekunde pronađe idealno rešenje čini ga jedinstvenim. Čak i kada mu napadački učinak nije na uobičajenom nivou, Jokić ume da izvede potez zbog kojeg se o njemu priča.
Denver ovog puta nije uspeo da izbegne poraz, ali je srpski as još jednom podsetio košarkaški svet da je za njega teren poput šahovske table - a lopta često stigne tamo gde je malo ko očekuje.
Jokić možda nije zatrpao koš Klipersa, ali je jednom asistencijom ponovo pokazao zašto je njegova košarkaška vizija nešto posebno!
Uživajte!