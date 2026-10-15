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Denver je poražen od Los Anđeles Klipersa rezultatom 122:110, a Nikola Jokić nije bio posebno raspoložen za igru na ovom meču. Ipak, kada je trebalo pokazati košarkašku magiju, srpski centar ponovo je bio u svom elementu!

Iako nije blistao u poenterskom učinku, Jokić je izveo dodavanje koje je privuklo pažnju i zvaničnog naloga NBA lige. Uz snimak njegove asistencije objavljena je kratka, ali jasna poruka:

"DŽOKER?! Ovo dodavanje bez gledanja u ugao bilo je LUDO!"

Jokićev potez oduševio NBA ligu!

U pitanju je akcija u kojoj je Jokić, gotovo bez gledanja, pronašao Arona Gordona u uglu terena. Dok su protivnički igrači pratili razvoj napada, srpski košarkaš uspeo je da uoči saigrača na potpuno drugoj strani i pošalje mu loptu pravo u ruke.

Takva dodavanja postala su zaštitni znak centra Denvera, ali svaki put iznova izazivaju oduševljenje. Jokić ima neverovatan osećaj za prostor, prati kretanje saigrača i često vidi rešenja koja drugima promaknu.

Upravo zbog toga njegovi potezi redovno završavaju na zvaničnim kanalima NBA lige, a snimci njegovih asistencija privlače pažnju ljubitelja košarke širom sveta.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču protiv Klipersa Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Skromno veče po poenima, ali magija je ostala!

Jokić je susret sa Klipersima završio sa pet poena, šest skokova i sedam asistencija. Šut ga nije služio kao inače, ali je ponovo pokazao da njegov doprinos igri daleko prevazilazi samo postizanje koševa.

Njegova sposobnost da razigra ekipu, prepozna otvoren prostor i u deliću sekunde pronađe idealno rešenje čini ga jedinstvenim. Čak i kada mu napadački učinak nije na uobičajenom nivou, Jokić ume da izvede potez zbog kojeg se o njemu priča.

Denver ovog puta nije uspeo da izbegne poraz, ali je srpski as još jednom podsetio košarkaški svet da je za njega teren poput šahovske table - a lopta često stigne tamo gde je malo ko očekuje.

Jokić možda nije zatrpao koš Klipersa, ali je jednom asistencijom ponovo pokazao zašto je njegova košarkaška vizija nešto posebno!

Uživajte!