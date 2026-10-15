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Košarkaši Majamija nastavili su da podižu formu pred početak nove NBA sezone, a u efikasnoj utakmici protiv Bruklina slavili su rezultatom 144:128. Publika je imala priliku da vidi pravu ofanzivnu rapsodiju, dok je Nikola Jović dobio značajnu minutažu i pokazao da njegov doprinos ne mora da se ogleda samo u poenima!

Srpski košarkaš proveo je 23 minuta na parketu i meč završio sa pet poena, pet skokova i šest asistencija. Iako nije bio među najefikasnijim igračima utakmice, Jović je uspevao da pronađe slobodne saigrače i učestvuje u organizaciji napada Majamija.

Janis dominirao, Jović razigravao!

Prva zvezda pobedničkog tima bio je Janis Adetokumbo, koji je demonstrirao svoju svestranost sa 20 poena, 15 skokova i devet asistencija, uz tri blokade. Odličnu podršku imao je u Endruu Viginsu, koji je dodao 19 poena.

Na drugoj strani, Bruklin je predvodio Majkl Porter Džunior sa 27 poena, dok je Jegor Demin susret završio sa 17.

Značajan doprinos imao je i Jović, od kojeg se očekuje da nastavi da napreduje i izbori još značajniju ulogu u ekipi sa Floride.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Majami ubacio 43 poena u trećoj četvrtini!

Utakmica je od početka nagoveštavala veliki broj poena. Majami je prvu deonicu rešio u svoju korist rezultatom 35:29, ali je Bruklin uspeo da uhvati priključak i na veliki odmor ode sa samo tri poena zaostatka – 69:66.

A onda je usledila treća četvrtina i prava ofanzivna eksplozija domaćina! Majami je ubacio čak 43 poena u toj deonici i pred poslednjih 12 minuta stekao prednost od 112:103.

U završnici nije bilo povratka za Bruklin. Majami je nastavio da pogađa, dodatno uvećao razliku i na kraju upisao ubedljiv trijumf od 144:128.

Pripremni mečevi služe za uigravanje i podizanje forme, a za Jovića je svaki minut na parketu prilika da se nametne stručnom štabu. Ovoga puta nije blistao kao strelac, ali je kroz skokove i asistencije pokazao koliko može da doprinese kada je timska igra u prvom planu.