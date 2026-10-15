Susret je na programu u četvrtak od 18:45...
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ČEKA NAS DRAMA U ŠVAJCARSKOJ! Kladionice objavile kvote za meč Lugano - Crvena zvezda: Izrazitog favorita nema!
- Crvena zvezda u četvrtak od 18:45 gostuje Luganu na startu Lige konferencija.
- Kladionice daju kvote 2,50 na Lugano, 3,40 na remi i 2,80 na pobedu Zvezde.
- Izrazitog favorita nema, pa se u Švajcarskoj očekuje neizvestan meč.
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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18:45 gostuju Luganu na startu Lige konferencija.
Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i jasno je da nas čeka velika drama u Švajcarskoj. Kvota na Lugano iznosi 2,50, na nerešen ishod kvota je 3,40, a na pobedu Crvene zvezde 2,80.
Dakle, izrazitog favorita nema, a šta vi mislite - ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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