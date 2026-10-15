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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18:45 gostuju Luganu na startu Lige konferencija.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i jasno je da nas čeka velika drama u Švajcarskoj. Kvota na Lugano iznosi 2,50, na nerešen ishod kvota je 3,40, a na pobedu Crvene zvezde 2,80.

Dakle, izrazitog favorita nema, a šta vi mislite - ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir