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Peti po redu Mundijal prijateljstva koji je održan u Ulcinju od 9. do 11. oktobra u potpunosti je ispunio očekivanja i ujedinio region.

Glavni motor ovog događaja, Pavle Pepđonović, nastavio je svoju misiju sa jasnom porukom - samo nam je ljubav potrebna. Pavle je na jednom mestu okupio sajam legendi iz zemalja bivše Jugoslavije i vikend je protekao u druženju, pozitivnoj energiji i promociji onih lepih stvari, kao i sećanju na velikane koji su bili deo Mundijala prijateljstva, ali nažalost više nisu sa nama.

Prvo veče su obeležili emotivni govori u znak sećanja na Ivana Gudelja, Boža Koprivicu, Gorana Sukna, Duška Vujoševića, Dražena Dalipagića i Edina Avdića. Dirljiva i dostojanstvena obraćanja publici uputili su Branko Baletić, Sinan Gudžević, profesor Vladimir Koprivica, proslavljeni vaterpolista Igor Milanović i Rale Rađenović, podsećajući na značaj očuvanja uspomena i zajedništva.

1/9 Vidi galeriju Peti Mundijal prijateljstva Foto: Kurir Sport, Mundijal prijateljstva / SHAQIR ÇAUSHI

Drugog dana održana je svečana ceremonija otvaranja, a zatim i promocija dokumentarnog filma: "Moca - Jedna od najljepših fudbalskih priča", o Momčilu Moci Vukotiću, legendarnom fudbaleru Partizana. Na ovoj promociji pojavio se i jedan poseban gost - Dejan Savićević. Druženje se nastavilo do duboko u noć uz piće i razgovore o lepim temama.

Poslednjeg dana bilo je više događaja kao što su promocija knjige "Žoc" o Željku Obradović, zatim "Hadžija sa Koševa" o Faruku Hadžibegiću, kao i dokumentarnog filma o Dinu Rađi koji je bio još jedan od specijalnih gostiju.

- Mundijal prijateljstva krenuli smo pre pet godina i mi smo jedna amaterska, neprofesionalna zajednica, nekomercijalna. Sve je krenulo spontano, na jedan građanski način. I krenuli smo maštajući, sanjajući o sportskim uspomenama, sećanjima. To je sve tako krenulo sa pokojnim Ivanom Gudeljom. Nakon ovih pet godina i ovog izdanja, vidim da smo postigli mnogo više od toga: da je Mundijal prijateljstva porodica - rekao je, između ostalog, o Mundijalu prijateljstva Pavle Pepđonović.

Mundijal prijateljstva Foto: Mundijal prijateljstva / SHAQIR ÇAUSHI

Jedno je sigurno - ovaj događaj je lepa, pozitivna stvar koja raste i koja će iz godine u godinu, sasvim sigurno, tek rasti!

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