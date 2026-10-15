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PARTIZAN PONIŽEN PRED MEČ PROTIV FENERBAHČEA! Isplivao podatak koji otpisuje crno-bele!
- Partizan u četvrtak od 19:45 gostuje Fenerbahčeu u jednom od najtežih mečeva u Evroligi.
- Kladionice su crno-bele potpuno otpisale, kvota na pobedu Partizana je 6,30.
- Fenerbahče je veliki favorit, uz kvotu 1,10 za trijumf.
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Košarkaše Partizana čeka jedno od najtežih gostovanja u Evroligi i crno-beli će na noge ekipi Fenerbahčea.
Partizan - Fenerbahče Foto: @starsport
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Kladionice su pred ovaj meč u potpunosti otpisale crno-bele i kvota na pobedu Partizana iznosi čak 6,30. Sa druge strane, Fenerbahče je veliki favorit sa kvotom 1,10.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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