Slušaj vest

Marko Nikolić doživeo je poraz sa AEK-om u drugom kolu Lige šampiona protiv Šahtjora iz Donjecka (3:1) na londonskom "Stamford bridžu". Iako je atinski tim poveo pogotkom Lovra Majera u 28. minutu i stvorio niz prilika, ukrajinski sastav bio je znatno konkretniji i preokrenuo meč preko Pedrinja, Tobijasa i Mendoze. AEK se tako u Grčku vratio bez bodova, ali i pod velikom tenzijom zbog načina na koji su lokalni mediji izveštavali o utakmici.

Prvi put od dolaska na klupu AEK-a, srpski stručnar Marko Nikolić javno je reagovao i uputio direktne zamerke reporteru televizije "Mega". Povod za reakciju bilo je najavljivanje duela sa Šahtjorom uoči samog početka meča, u kojem je pomenuta televizija nastupila kao da je klub iz Donjecka domaći predstavnik.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Naime, televizija "Mega" je u objavama na društvenim mrežama u prvi plan istakla fudbalera ukrajinske ekipe, što je izazvalo oštre reakcije u Atini. Prvo su pristalice AEK-a osule paljbu po medijskoj kući, da bi potom i sam Nikolić iskoristio priliku da im otvoreno prigovori.

"Mogu li ja vas da pitam nešto? S kojim igračem ste najavljivali meč AEK-a? Da li znate njegovo ime?", ponavljao je Nikolić dok ga je grčki novinar gledao "belo", a potom se umešao i portparol koji je ponovio istu stvar.

Kada nije dobio odgovor, Marko Nikolić se pokupio i otišao, dok pre toga nije propustio šansu da nahvali svoje igrače:

"Veoma sam zadovoljan igrom momaka. Bili smo ofanzivni, igrali smo energično, stvarali šanse iz igre, ali i iz prekida", rekao je srpski trener, pa dodao:

"Sreća nam nije bila naklonjena, okrenula nam je leđa u dve situacije. Protivnička ekipa je postigla golove u tim momentima, uz veliku dozu sreće. Naravno, na obe situacije uticale su i sudijske odluke. Iskreno, još nam nije jasno zbog čega je dosuđen penal. Zadovoljan sam zalaganjem momaka. Rezultat je nepravedan i mogli smo da pobedimo da nas je u pojedinim situacijama poslužila sreća. Veliko hvala navijačima na podršci".

Pogledajte i spornu objavu televizije „Mega“ uoči susreta između Šahtjora i AEK-a:

BONUS VIDEO: