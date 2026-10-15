Susret je završen rezultatom 4:3 za Real...
Fudbal
ČUDESAN PREOKRET REALA! Ne pamtimo da smo videli ovako nešto u Ligi šampion! Ko je propustio meč iz Rima - evo golova i najzanimljivijih detalja (VIDEO)
- Real je u Rimu savladao Romu sa 4:3, iako je do samog finiša gubio 3:1.
- Madriđani su preokretom stigli do pobede u meču Lige šampiona, a vi pogledajte golove i detalje koji su obeležili završnicu.
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Fudbaleri Reala iz Madrida napravili su nestvaran preokret i slavili su protiv Rome u Rimu sa 4:3 iako su do samog finiša gubili sa 3:1.
Fudbaleri Reala na meču protiv Rome u Ligi šampiona Foto: Mattia Vian/IPA Sport / IPA / Profimedia
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Ko je propustio ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...
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