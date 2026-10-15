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Fudbaleri Reala iz Madrida napravili su nestvaran preokret i slavili su protiv Rome u Rimu sa 4:3 iako su do samog finiša gubili sa 3:1.

Fudbaleri Reala na meču protiv Rome u Ligi šampiona Foto: Mattia Vian/IPA Sport / IPA / Profimedia

Ko je propustio ovu utakmicu - evo golova i najzanimljivijih detalja...

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir