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Izveštač Kurira iz Švajcarske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras od 18.45 časova prvu utakmicu Lige konferencija protiv domaćina Lugana na stadionu AIL Arena.

Kapacitet ovog zdanja moderne srednje veličine za UEFA utakmice je 8.093 gledaoca, a za domaće prilike 700 mesta više.

FK Lugano je od sezone 2026/27 dobio potpuno novi stadion koji se nalazi u delu grada Kornaredo, nedaleko od centra Lugana. Stadion je izgrađen kao deo velikog gradskog projekta sportskih i društvenih objekata na 12.000 kvadratnih metara, a ne kao rekonstrukcija starog stadiona.

Njime je okončano 75 godina igranja na starom stadionu Kornaredo, koji je FK Lugano koristio od 1951. do 2026. godine.

Radovi na samom stadionu počeli su 20. septembra 2023. godine, a ovo sportsko zdanje je zvanično predato gradu u martu 2026. godine. To znači da je izgradnja trajala približno dve i po godine.

1/10 Vidi galeriju Stadion Lugana Foto: Kurir Sport

Ukupni trošak AIL Arene iznosio je 118,4 miliona švajcarskih franaka, odnosno nešto više od 107 miliona evra. Ovo su troškovi samog stadiona. Širi projekat sportskog kompleksa obuhvata i novu sportsku dvoranu, park i druge objekte, pa se u izvorima pojavljuju i veće sume. Grad Lugano navodi ažurirani limit od 186 miliona franaka za stadion i sportsku dvoranu zajedno.

Stadion je projektovala kuća "Cruz y Ortiz arquitectos" iz Sevilje, u Španiji, i "Giraudi Radczuweit architetti SA" iz Lugana. Njihov projekat izabran je na međunarodnom arhitektonskom konkursu još 2013. godine.

Glavni izvođač radova bila je kompanija "HRS Real Estate SA". U izgradnji je učestvovalo oko 60 firmi, dok je na gradilištu u proseku radilo približno 175 radnika dnevno.

Tribine su neposredno uz teren. Stadion nema atletsku stazu između gledalaca i igrališta, pa navijači imaju neposredniji kontakt sa utakmicom. Teren ima hibridnu travu ojačanu ušivenim veštačkim vlaknima, što pomaže izdržljivosti podloge. Građani Lugana su 28. novembra 2021. glasali o izgradnji sportskog kompleksa. Projekat je podržalo 56,81% birača. Novi stadion nije bio samo odluka fudbalskog kluba, već i važna gradska investicija.

Stadion je znatno intimniji od velikih evropskih arena, ali može da deluje veoma bučno kada su tribine pune. Poseduje dva velika LED video-zida, četiri bočna LED ekrana površine po 53 m² i približno 200 drugih ekrana. To omogućava prikaz informacija, snimaka, rezultata i sadržaja za publiku na više mesta. U projekat su uključeni fotonaponski sistem i zeleni krovovi.

00:41 Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir

Savremena tehnologija je glavna odlika ovog fudbalskog zdanja. Stadion ima digitalne ekrane, napredan audio-sistem i LED rasvetu.

VIP i poslovni sadržaji. Predviđena su 104 mesta u Premijum landž prostoru, 252 u u biznis loži prostoru i 20 mesta u tzv "Tunnel Club". Stadion ispunjava UEFA kriterijume kategorije 4, što omogućava održavanje utakmica evropskih takmičenja u skladu sa odgovarajućim pravilima.

Prva zvanična utakmica na novom stadionu odigrana je 5. juna 2026. između ženskih reprezentacija Švajcarske i Malte u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Klub Lugano odigrao je 23. jula 2026. prvu zvaničnu utakmicu na novom stadionu protiv ekipe Dukađini iz okupirane srpske pokrajine Kosovo i Metohija, u okviru evropskih klupskih takmičenja.

Lokalna energetska kompanija AIL dobila je pravo da stadion nosi njeno ime u domaćim takmičenjima. U evropskim utakmicama koristi se naziv Lugano Arena, zbog UEFA pravila o komercijalnim nazivima.

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