Susret je završen rezultatom 2:4...
Fudbal
SPEKTAKL I ČAS FUDBALA PARI SEN ŽERMENA! Mančester siti pregažen na domaćem terenu: Ko je propustio meč - evo golova i najzanimljivijih detalja! (VIDEO)
- Pari Sen Žermen je u Ligi šampiona savladao Mančester siti u gostima rezultatom 4:2.
- Meč je doneo spektakl i preokrete, a u tekstu možete pogledati golove i najzanimljivije detalje.
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Fudbaleri Pari Sen Žermena održali su čas fudbala Mančester sitiju i slavili su usred Engleske rezultatom 4:2.
Mančester siti - PSŽ 2:4 Liga šampiona Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ko je propustio ovaj meč, evo golova i najzanimljivijih detalja...
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