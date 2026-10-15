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Fudbaleri Pari Sen Žermena održali su čas fudbala Mančester sitiju i slavili su usred Engleske rezultatom 4:2.

Mančester siti - PSŽ 2:4 Liga šampiona Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Kiks Đanluiđija Donarume  Izvor: Arena sport 1 Premium