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Real Madrid je posle neverovatnog preokreta slavio protiv Rome u gostima rezultatom 4:3, u spektakularnom meču Lige šampiona koji je obeležilo čak sedam golova.

Ipak, kada se prašina na rimskom "Olimpiku" slegla, u centru pažnje nije bio samo veliki preokret kraljevskog kluba, već i Vinisijus Žunior, koji je posle utakmice odlučio da javno kaže sve što mu leži na duši!

Navijači su gledali pravi fudbalski spektakl, a završnica je donela scenario koji je malo ko mogao da predvidi. Roma je imala ogromnu prednost i činilo se da će bodovi ostati u Italiji, ali je Real u završnici uspeo da preokrene rezultat i stigne do trijumfa od 4:3.

Vučica je dugo držala sve u svojim rukama, a onda je usledio potpuni šok. Madriđani su u finišu dodali gas i za samo nekoliko minuta uspeli da nadoknade zaostatak, ostavivši domaće navijače u neverici.

Međutim, posle poslednjeg sudijskog zvižduka usledila je nova drama. Vinisijus Žunior jedva je dočekao da stane pred novinare i otvori dušu, a njegove reči ponovo su pokrenule priču o odnosu sudija prema njemu.

"Uvek je lako donositi odluke protiv Vinija!"

Brazilac je trenutno pod dodatnim pritiskom zbog suspenzije u španskom prvenstvu. Kažnjen je sa četiri utakmice neigranja nakon što je na meču protiv Viljareala povukao protivničkog fudbalera za kosu, a potom burno reagovao prema službenim licima.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Ipak, Vinisijus smatra da je kazna prestroga i tvrdi da nije izgovorio ništa neprimereno sudijama.

"Ne sećam se da je neki fudbaler dobio četiri utakmice suspenzije. Nisam rekao nijednu lošu stvar sudijama. Uvek je lako donositi takve odluke protiv Vinija", poručio je Brazilac.

Nije se tu zaustavio. Iako priznaje da trenutno nije u najboljoj formi, ofanzivac Reala uveren je da će se vratiti na prepoznatljiv nivo i ponovo pokazati zbog čega je jedan od najvažnijih igrača madridskog velikana.

"Radiću vredno da se vratim što je pre moguće. Znam da nisam u najboljoj formi i da mnogi sumnjaju u mene, ali za Real Madrid sam uvek tu. Dobra forma će doći i u to uopšte ne sumnjam", istakao je Vinisijus.

"Protivnici smeju da me udaraju, a ja odmah dobijam karton!"

Posebno oštar bio je kada je govorio o sudijskom kriterijumu i tretmanu koji, prema njegovom mišljenju, ima na terenu. Brazilac tvrdi da se njegovi prekršaji kažnjavaju mnogo strože od onih koje nad njim prave protivnici.

"Protivnički navijači? Ne zanimaju me. Zvižde mi jer igram protiv njihove ekipe. Ali takav odnos sudija prema meni uopšte ne razumem. Tako lako mi daju crvene kartone, a o žutim da i ne pričam. Protivnici očigledno imaju pravo da me udaraju, a čim ja napravim neki prekršaj, dobijem karton", poručio je fudbaler Reala.

Njegove izjave sigurno će izazvati nove reakcije, posebno zbog činjenice da je suspenzija od četiri utakmice već pokrenula polemike u Španiji. Dok kritičari smatraju da Vinisijus mora bolje da kontroliše svoje ponašanje, Brazilac očigledno veruje da se prema njemu primenjuju drugačiji aršini.