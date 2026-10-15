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Dugo iščekivana, ako pitate igrače - i predugo, 18. sezona Zlatne lige u futsalu, konačno je počela. Ako se po jutru dan poznaje, biće neizvesnija nego ikad!

Titulu brani šestostruki uzastopni osvajač, ekipa Igor Milovanović-GSP Beograd, ali prve dve utakmice prvog kola ovog amaterskog takmičenja pokazale su da i te kako ima timova koji pretenduju na sami tron.

Sezonu "punoletstva" lige otvorio je sjajan megdan ekipa RTV Pančevo-Dunav TV i Soccerbet. Iako su momci preko Dunava vodili sa 1:0 posle prvih 20 minuta, Soccerbet se nije predavao i pre svega zahvaljujući trostrukom strelcu Srđanu Vukićeviću uspeo je da preokrene rezultat do kraja meča i osvoji prva tri boda ove sezone - 4:3.

Foto: SLOBODAN SANDIĆ/SOCCER ZLATNA LIGA

Drugi duel dana bio je pravi medijski derbi! Novajlija u takmičenju i najmlađi sportski portal u Srbiji, Sportissimo, odmerio je snage sa daleko iskusnijim Sportalom i dugo godina učesnikom Zlatne lige.

Stramina i Peđina ekipa je vrlo brzo povela sa 3:0, najviše zahvaljujući upravo dvostrukom strelcu Simanoviću, ali futsal ne bi bio toliko popularan da je već tada rešen duel. Usledio je blic-krig Sportissima u finišu utakmice i na kraju svakom po bod u džepu na startu lige (3:3).

Foto: SLOBODAN SANDIĆ/SOCCER ZLATNA LIGA

Sledećeg utorka, takođe u Sportskom centru "Slodes" u Beogradu (Borska 92F), na programu su preostala dva meča 1. kola (ulaz besplatan):

Borba-Soccer - Stepa Bombonjera 19.00

Futsal News Serbia - Igor Milovanović-GSP Beograd 19.50

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