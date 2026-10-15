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Fudbalski konsultant i bivši fudbaler Rade Bogdanović izneo je mišljenje o stanju fudbala u Srbiji i ko je za to zaslužan.

- I svaki fudbaler na teritoriji Republike Srbije, svaki fudbalski trener, svaki selektor, svaki fudbalski funkcioner treba da uzme sliku Aleksandra Vučića, da je stavi pored ikone i kaže: 'Aleksandre milosrdni, hvala ti!'“ – poručio je Bogdanović.

Uz dodatak "da neke istine bole", Rade je dodao srpski fudbal nikada u istoriji nije imao bolje materijalne uslove i stabilniju finansijsku situaciju.

- Kada neko stane ispred tvoje struke i omogući ti da živiš od svog rada, to se ne krije i zato je njegovo mesto u kabinetu svakog sportskog radnika koji pošteno gleda na realnost - zaključio je Bogdanović.

Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

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Rade Bogdanović Izvor: Kurir TV