Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Švajcarske - Aleksandar Radonić

Klub ima zanimljivu istoriju, tri puta je bio prvak Švajcarske 1938, 1941. i 1949, osvojio je četiri nacionalna kupa, prošao je kroz bankrot i ponovo se vratio u vrh švajcarskog fudbala.

Klub je osnovan u pivnici "Birreria della Posta" 28. jula 1908. u Luganu. Prvi predsednik bio je Ernesto Korsini, a prvi kapiten Domeniko Bernardoni. Za domaći teren izabrano je područje Kampo Marcio, blizu jezera Lugano.

Lugano je poznat kao "Bianconeri", što na italijanskom znači crno-beli, što su i boje kluba. Pošto je nastao u italijanskojezičnom delu Švajcarske, kultura kluba je drugačija od ekipa iz nemačkog, ili francuskog dela zemlje.

Najveća era kluba bila je tokom tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka, kada je osvojio sve tri titule prvaka. Posebno se izdvaja prvenstvo iz 1941. godine. Alesandro Friđerio, poznat pod nadimkom Mučo, postigao je 23 gola na 22 utakmice i bio najbolji strelac prvenstva. Poslednji veliki trofej Lugano je osvojio 2022. godine, kada je u finalu Kupa Švajcarske pobedio Sent Galen rezultatom 4:1. Na početku ove sezone Lugano ubedljivo drži prvo mesto u prvenstvu Švajcarske i prvi je favorit za titulu.

Vinćenzo Brena je rekorder po broju utakmica za Lugano - 441. Brena je postao rekorder nakon što je klub ponovo proverio istorijske statistike i ustanovio da u ranijem obračunu nisu bile uračunate utakmice nekadašnjeg Liga kupa. Time je pretekao Jonatana Sabatinija, koji je karijeru u Luganu završio sa 437 mečeva.

Jedan od najdramatičnijih događaja dogodio se 2003. godine, kada je Lugano zbog ozbiljnih finansijskih problema proglasio bankrot. Klub je ponovo osnovan kao AC Lugano i morao je da krene iz pete švajcarske lige. Godine 2004. spojio se sa klubom Malkantone Anjo, a 2008, na stogodišnjicu osnivanja, vratio je istorijsko ime FC Lugano.

Povratak u najviši rang usledio je 2015. godine. Zanimljiv nastavak ove priče jeste dolazak američkog vlasnika Džoa Mansueta 2021. godine. On je ujedno vlasnik MLS kluba Čikago Fajer, čime je Lugano dobio vlasnika sa iskustvom u međunarodnom fudbalskom biznisu.

Lugano nije veliko evropsko ime, ali... Posebno je zanimljiva pobeda protiv Intera u Milanu 1995. godine, rezultatom 1:0 u Kupu UEFA. Prvi meč u Švajcarskoj završene je rezultatom 1:1. Ona pokazuje da Lugano, iako nije evropski gigant, ima istoriju u kojoj je umeo da iznenadi mnogo poznatije protivnike. To potvrđuje i pobeda nad Bešiktašom pre tri godine, u Istanbulu rezultatom 3:2, u grupnoj fazi Lige konferencije.

Kristijan Himenez iz Argentine jedan je od najuspešnijih stranaca u istoriji kluba. Za Lugano je od 1997. do 2001. postigao 55 golova na 95 utakmica. U sezoni 2000/01. bio je najbolji strelac švajcarskog prvenstva sa 21 golom, a zatim je prešao u Bazel, gde je postao velika zvezda. Kasnije je igrao i za Marsej i Hertu.

Drugi veliko ime koje je igralo za Lugano jeste Mohamed Kalon iz Sijera Leonea. Poznat po igranju za Inter, Monako i druge evropske klubove. Igrao je za Lugano u periodu koji se vezuje za njegovu evropsku karijeru, ali nije dostigao najveću slavu u ovom klubu.

1/8 Vidi galeriju Stadion u Luganu Foto: Kurir Sport

Jedan od najznačajnijih srpskih igrača u novijoj istoriji kluba bio je Miroslav Ćovilo, bivši igrač subotičkog Spartaka i Hajduka iz Kule. Za Lugano je zabeležio 86 mečeva i postigao sedam golova od 2018. do 2021. Pre dolaska u Švajcarsku ostavio je snažan trag u poljskoj Krakoviji, a u Luganu je igrao na poziciji zadnjeg veznog, gde je da svojih 193 cm izgradio reputaciju fizički snažnog i pouzdanog igrača. Pored njega još sedmorica Srba igrali su za Lugano - Damir Stojak, Vladimir Golemić, Radomir Milosavljević, Đorđe Šušnjar, Bojan Dubajić, Ivan Dragićević i Dušan Cvetković.