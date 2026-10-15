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Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) suspendovala je srpskog tenisera Stefana Milićevića (29) na 24 godine!

Milićević se tereti za nameštanje mečeva, pokušaje manipulacija rezultatima, ali i vrbovanje drugih igrača za korupcionašku mrežu.

Milićević je kažnjen i novčanom kaznom od 70.000 dolara.

Dvadesetdevetogodišnji Milićević, koji je u avgustu 2014. godine dostigao najbolji rezultat na svetskoj rang listi u singlu, 1338. mesto, optužen je za nameštanje šest mečeva (uključujući pet u kojima je učestvovao) i pokušaj nameštanja još šest mečeva između 2022. i 2024. godine.

Milićević je takođe optužen za regrutovanje ili pokušaj regrutovanja više profesionalnih igrača kao dela koruptivne mreže tokom istog perioda, što je rezultiralo time da je niz drugih igrača nameštalo mečeve.

Istraga ITIA sprovedena je 2026. godine, ali Milićević se nije uključio u istragu niti sarađivao u njoj, uprkos sedam odvojenih pokušaja ITIA, putem više kanala, da dobije odgovor od igrača.

Dana 24. septembra 2026. godine, po završetku istrage, Milićeviću je izdato obaveštenje o teškom prekršaju. Igrač nije odgovorio i, u skladu sa pravilima i Smernicama za sankcionisanje ITIA-e, sankcija ITIA-e od 24 godine zabrane igranja i kazne od 70.000 dolara stupila je na snagu 9. oktobra 2026. Milićevićeva suspenzija ističe 8. oktobra 2050. godine.

Dok je suspendovan, Milićeviću nije dozvoljeno da igra, trenira ili prisustvuje bilo kojim događajima koje organizuju ili sankcionišu Svetska teniska federacija, VTA, ATP, grend slem turniri ili bilo koja nacionalna asocijacija.