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Istakao je da mu je žao što sa Ljajićem nije sarađivao u svom prethodnom mandatu u klubu, podsetivši da je još u vreme dok je Dragan Stojković Piksi vodio reprezentaciju javno hvalio njegove igračke kvalitete.

„Ja sam pričao o Ademu kad nisam bio ovde. I jednostavno tad je trebalo pričati o Ademu, da se kaže pred celom Srbijom da je to reprezentativac, ja sam to rekao. Nisam ga poznavao, nikad ga nisam trenirao. Ja sam to izjavljivao u 2 – 3 navrata jer sam stvarno to mislio, ja sam rekao: ‘Ako Adem Ljajić nema mesto u srpskom fudbalu, u našoj reprezentaciji da igra bar zadnjih pola sata, takav majstor…'“, izjavio je Lalatović.

1/8 Vidi galeriju Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dodao je i da je u nekoliko navrata sugerisao tadašnjem selektoru da Ljajića uvrsti na spisak reprezentativaca.

„Ja sam rekao selektoru: ‘Morate pozvati Ljajića, stavite njega pola sata, to je majstor.’ Jednostavno ne mora da igra od početka reprezentacije, ali za pola sata takav majstor, koji je igrao u Fiorentini, koji je igrao u Romi, koji je igrao u Interu, ne može da nema mesta u našoj reprezentaciji. I jednostavno ja sam tad to pričao, a sada pričam o njemu kad sam ovde, sve je to suvišno o takvom majstoru koji je igrao u takvim klubovima.“