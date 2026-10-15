LALATOVIĆ OTKRIO ŠTA JE PRIČAO PIKSIJU, A TIČE SE ADEMA LJAJIĆA! Dobio je pitanje o fudbaleru, a onda je odgovorom oduševio mnoge!
Na svom prvom obraćanju novinarima, Lalatović se dotakao ključnih tema, posebno naglasivši koliko mu je Adem Ljajić važan igrač.
Istakao je da mu je žao što sa Ljajićem nije sarađivao u svom prethodnom mandatu u klubu, podsetivši da je još u vreme dok je Dragan Stojković Piksi vodio reprezentaciju javno hvalio njegove igračke kvalitete.
„Ja sam pričao o Ademu kad nisam bio ovde. I jednostavno tad je trebalo pričati o Ademu, da se kaže pred celom Srbijom da je to reprezentativac, ja sam to rekao. Nisam ga poznavao, nikad ga nisam trenirao. Ja sam to izjavljivao u 2 – 3 navrata jer sam stvarno to mislio, ja sam rekao: ‘Ako Adem Ljajić nema mesto u srpskom fudbalu, u našoj reprezentaciji da igra bar zadnjih pola sata, takav majstor…'“, izjavio je Lalatović.
Dodao je i da je u nekoliko navrata sugerisao tadašnjem selektoru da Ljajića uvrsti na spisak reprezentativaca.
„Ja sam rekao selektoru: ‘Morate pozvati Ljajića, stavite njega pola sata, to je majstor.’ Jednostavno ne mora da igra od početka reprezentacije, ali za pola sata takav majstor, koji je igrao u Fiorentini, koji je igrao u Romi, koji je igrao u Interu, ne može da nema mesta u našoj reprezentaciji. I jednostavno ja sam tad to pričao, a sada pričam o njemu kad sam ovde, sve je to suvišno o takvom majstoru koji je igrao u takvim klubovima.“