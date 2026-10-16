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Hajduk je istakao spremnost da snosi odgovornost za sve što se desilo pre i tokom utakmice.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Hajduk je u četvrtak uveče pobedio Ajaks 2:1 u prvom meču u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja posle 16 godine, ali je trijumf pao u potpuno drugi plan zbog jezivih uvreda na račun Ajaksa i njegovih navijača.

Najverniji navijači Hajduka, poznatiji kao "Torcida", pevali su "Gazi Židove (Jevreje)", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe (Hitler)", a zatim su i bakljadom i bacanjem topovskih udara prekinuli utakmicu na 15 minuta.

"Hajduk uvek stoji iza navijača koji su mu bezrezervna podrška i vetar u leđa svih ovih godina. Ali kad se dogode situacije poput ove, dužni smo da uputimo izvinjenje onima koji su došli na stadion bodriti ekipu koja se posle 16 godina vratila u evropska takmičenja, kao i hiljadama njih pred malim ekranima koji su svedočili istorijskoj pobedi protiv Ajaksa

Izvinjavamo se i UEFA kao organizatoru takmičenja kao vođstvu i igračima Ajaksa koji su svedočili scenama po kojima ne želimo da nas Evropa pamti. Hajduk je napravio sve što je mogao i morao, prema propisima UEFA, ali uprkos svim naporima koje smo uložili dogodilo se ono na šta nismo ponosni, ali spremni smo da snosimo odgovornost" piše u saopštenju Hajduka.

Ponašanje navijača Hajduka javno su između ostalih osudili i hrvatski premijer Andrej Plenković, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, dok je Ambasada Izraela u Zagrebu saopštila da je "duboko šokirana antisemitskim i nacističkim skandiranjem".

Kako javljaju hrvatski i holandski mediji, UEFA će nesumnjivo pokrenuti disciplinski postupak protiv Hajduka, a pominje se čak i kazna zatvaranja stadiona i igranja pred praznim tribinama.