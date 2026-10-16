Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju, 18. oktobra, od 16 časova dočekuju Mladost iz Lučana na stadionu "Rajko Mitić", u okviru 12. kola Superlige Srbije, a klub sa Marakane objavio je važne informacije za navijače.

Samo dan nakon poraza od Lugana na startu Lige konferencije, crveno-beli su obavestili pristalice da su ulaznice za predstojeći prvenstveni duel već dostupne putem interneta.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Prodaja karata na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biće organizovana u subotu, 17. oktobra, od 11 do 16 časova, kao i na dan utakmice, od 10 časova pa sve do početka susreta.

Zvezda će protiv ekipe iz Lučana imati priliku da se vrati na pobednički kolosek pred svojim navijačima, nakon neuspešnog evropskog gostovanja.

Ulaznice se mogu kupiti i onlajn putem zvaničnog sistema za prodaju karata.

BONUS VIDEO: