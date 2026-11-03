Atletiko Madrid - Bajern Minhen: 21.00 Barselona - Aston Vila: 21.00 Bodo - Lil: 21.00 Fejenord - Inter: 21.00 Lask - Slovan: 21.00 Mančester Junajted - Roma: 21.00 Viljareal - PSŽ: 21.00
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA! Večeras pravo ludilo! Spektakl u Madridu, moćna Barsa dočekuje Aston Vilu, a Roma gostuje Mančester junajtedu!
Ljubitelji fudbala večeras uživaju u novoj večeri Lige šampiona! Na programu je devet utakmica četvrtog kola ligaške faze, a pažnju posebno privlače dueli Atletika i Bajerna, Barselone i Aston Vile, kao i okršaji Mančestera i Rome, te Viljareala i PSŽ-a.
Od 18.45, sastali su se Galatasaraj i Štutgart, odnosno Šahtjor i Sporting.
Glavni program zakazan je za 21.00, kada će na teren izaći neki od najvećih evropskih klubova.
Tekstualni prenos svih mečeva možete pratiti uživo u lajv-blogu Kurira.
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