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19:13

Pakao za PSŽ!

Ne propustiteFudbalEVROPSKI ŠAMPION NA MUKAMA! PSŽ bez četiri velika aduta protiv Viljareala, Enrike mora da menja plan!
Luis Enrike

19:12

Gde gledati večerašnje utakmice?

Ne propustiteFudbalLUDILO! NASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA! Atletiko dočekuje Bajern, Roma gostuje Mančester junajtedu... Evo gde možete da gledate večerašnje utakmice!
Hari Kejn Bajern Minhen

19:10

Problem...

Ne propustiteFudbalLIVERPUL U PROBLEMU! Iraola bez važnog igrača na gostovanju u Ligi šampiona
Aleksander Isak na utakmici Liverpul - Arsenal