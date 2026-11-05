CRVENA ZVEZDA - INTER ESKALDES 0:0
Fudbal
CRVENA ZVEZDA - INTER ESKALDES: Vreme je za pobedu
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Inter Eskaldes iz Andore u meču trećeg kola Lige konferencija.
Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" igra se od 18.45 časova.
Crvena zvezda je u prva dva kola osvojila jedan bod, dok je Inter bez bodova.
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Sastavi
CRVENA ZVEZDA - INTER ESKALDES
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Gaštarov, Veljković, Nakajama - Handel, Krunić, Loizu, Kim, ELšnik - Kostov, Katai. Trener: Albert Rijera.
INTER ESKALDES: Diaz - Poketino, Sančez, Ernandez, Tores - Alfonso - Berlanga, Molina, David Lopez, Soule - Čruaib. Trener: Felipe Ortiz.
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