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Sastavi

CRVENA ZVEZDA - INTER ESKALDES

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Henrik Nalbandijan (Jermenija)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Gaštarov, Veljković, Nakajama - Handel, Krunić, Loizu, Kim, ELšnik - Kostov,  Katai. Trener: Albert Rijera.

INTER ESKALDES: Diaz - Poketino, Sančez, Ernandez, Tores - Alfonso - Berlanga, Molina, David Lopez, Soule - Čruaib. Trener: Felipe Ortiz.