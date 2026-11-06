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Palmer nije bio deo reprezentacije ni za prethodne utakmice, odigrane početkom jeseni, a propustiće i duele protiv Hrvatske na Vembliju 12. novembra i Španije u Madridu 15. novembra.

Tuhel je umesto njega prvi put u reprezentaciju pozvao Džoša Kinga iz Fulama i Džoba Belingema iz Borusije Dortmund, koji igraju na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera.

"Imamo dovoljno igrača koji mogu da igraju na poziciji desetke i ostaćemo pri fudbalerima koji su bili na prethodnom okupljanju, jer smo bili zadovoljni sa dve i po nedelje koje smo proveli zajedno. ;Imamo i novog igrača, Džoša Kinga, ali želim da ga vidim na oba krila. On je neka vrsta dodatne opcije i može da igra na sve četiri pozicije u napadu", rekao je Tuhel, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/6 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Engleska - Argentina Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Victor Monteiro / Zuma Press / Profimedia

"Pretpostavljam da svi očajnički žele da igraju za Englesku, a Kol nije izuzetak. Sada govorimo o igraču koji nije na okupljanju. Važno je ono što radite kada ste u reprezentaciji, a prošli put sam rekao da propušta previše prilika da se dokaže", dodao je nemački trener.

Džob Belingem se priključio bratu Džudu u reprezentaciji Engleske. Ukoliko obojica zaigraju, mogli bi da postanu prvi par braće koji je nastupio za Englesku još od Garija i Fila Nevila.

Engleska zauzima drugo mesto iza Španije u grupi A3 Lige nacija, sa tri pobede i jednim porazom.

Jedan bod iz preostale dve utakmice biće dovoljan Engleskoj da obezbedi plasman u četvrtfinale, koje se igra u dve utakmice u martu. Pobednici četvrtfinalnih duela plasiraće se na završni turnir Lige nacija, koji je na programu u junu.