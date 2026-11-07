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Fudbalska reprezentacija Srbije godinama je bila praćena pričama i dešavanjima iza kulisa, a jedna od anegdota koja se i danas prepričava u fudbalskim krugovima vezana je za nekadašnjeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slavišu Kokezu i tadašnjeg kapitena Orlova Branislava Ivanovića.

Sve se, prema navodima koji godinama kruže, dogodilo tokom 2018. godine, u periodu priprema reprezentacije za Svetsko prvenstvo u Rusiji. Kokeza je navodno jednog dana došao na trening nacionalnog tima, a onda odlučio da se presvuče u sportsku opremu i priključi fudbalerima na terenu.

1/8 Vidi galeriju SLAVIŠA KOKEZA PUŠTEN IZ SBPOK: Na saslušanju bio više od 4 sata! Foto: Damir Dervišagić

Takav potez, međutim, navodno se nije dopao Branislavu Ivanoviću, koji je u tom trenutku nosio kapitensku traku. Iskusni defanzivac, prema ovoj priči, nije želeo da prećuti situaciju, pa je Kokezi navodno poručio: "Nije ovo cirkus"!

Situacija je, prema ovoj priči, dobila dodatnu težinu nekoliko meseci kasnije, uoči Mundijala u Rusiji. Slavoljub Muslin je u oktobru 2017. godine napustio klupu Srbije, nakon što je sa reprezentacijom izborio plasman na Svetsko prvenstvo, a Mladen Krstajić je najpre postavljen za vršioca dužnosti, da bi krajem decembra i zvanično postao selektor.

U martu 2018. godine usledila je i promena kapitena. Branislav Ivanović, koji je više od pet godina nosio traku, ostao je bez nje, a poverenje je dobio Aleksandar Kolarov.

Upravo tu se, prema pričama koje već godinama kruže fudbalskim krugovima, povezuju dva događaja. Pojedini navodi sugerisali su da je Ivanovićev navodni sukob sa Kokezom i reakcija na njegov pokušaj da se priključi treningu imali veze sa kasnijim oduzimanjem kapitenske trake.

1/8 Vidi galeriju Branislav Ivanović Foto: Starsport, Rui Vieira / AFP / Profimedia, Profimedia

Ipak, važno je naglasiti da takva veza nikada nije zvanično potvrđena. Sam Krstajić je 2021. godine govorio o svojoj odluci i objasnio da je želeo da podmladi reprezentaciju, kao i da je smatrao da Kolarov može više da doprinese ekipi kao kapiten, ali priča oko sukoba Kokeze i Baneta Ivanovića i dalje kruži...

Dodatnu težinu celoj priči daje i svedočenje Slavoljuba Muslina, koji je u emisiji na televiziji Insajder otkrio da mu je još u novembru 2017. godine predočen spisak fudbalera koji bi morali da se nađu na putnicima za Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Nekadašnji selektor Srbije tvrdi da je takve zahteve odbio, poručivši da neće dozvoliti da mu bilo ko određuje sastav reprezentacije. Muslin je kasnije smenjen, a Orlove je na Mundijalu predvodio Mladen Krstajić.

1/9 Vidi galeriju Slavoljub Muslin Foto: Starsport©, Starsport, @starsport

- Na kraju se dogodilo upravo to - ti igrači su otišli na Svetsko prvenstvo. Naneta je nepravda fudbalerima koji su igrali u kvalifikacijama. Maltene polovina igrača iz kvalifikacija nije bila na spisku - otkrio je Muslin.

Jedan od fudbalera koji je ostao bez mesta u avionu za Rusiju bio je i Mijat Gaćinović, koji je prethodno imao značajnu ulogu u kvalifikacionom ciklusu.

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