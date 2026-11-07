SKANDAL U TABORU SRBIJE O KOME SU DUGO ĆUTALO! "NIJE OVO CIRKUS": Odbio da ćuti pred Kokezom, a onda je navodno ostao bez kapitenske trake tik pred Mundijal!
Fudbalska reprezentacija Srbije godinama je bila praćena pričama i dešavanjima iza kulisa, a jedna od anegdota koja se i danas prepričava u fudbalskim krugovima vezana je za nekadašnjeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slavišu Kokezu i tadašnjeg kapitena Orlova Branislava Ivanovića.
Sve se, prema navodima koji godinama kruže, dogodilo tokom 2018. godine, u periodu priprema reprezentacije za Svetsko prvenstvo u Rusiji. Kokeza je navodno jednog dana došao na trening nacionalnog tima, a onda odlučio da se presvuče u sportsku opremu i priključi fudbalerima na terenu.
Takav potez, međutim, navodno se nije dopao Branislavu Ivanoviću, koji je u tom trenutku nosio kapitensku traku. Iskusni defanzivac, prema ovoj priči, nije želeo da prećuti situaciju, pa je Kokezi navodno poručio: "Nije ovo cirkus"!
Situacija je, prema ovoj priči, dobila dodatnu težinu nekoliko meseci kasnije, uoči Mundijala u Rusiji. Slavoljub Muslin je u oktobru 2017. godine napustio klupu Srbije, nakon što je sa reprezentacijom izborio plasman na Svetsko prvenstvo, a Mladen Krstajić je najpre postavljen za vršioca dužnosti, da bi krajem decembra i zvanično postao selektor.
U martu 2018. godine usledila je i promena kapitena. Branislav Ivanović, koji je više od pet godina nosio traku, ostao je bez nje, a poverenje je dobio Aleksandar Kolarov.
Upravo tu se, prema pričama koje već godinama kruže fudbalskim krugovima, povezuju dva događaja. Pojedini navodi sugerisali su da je Ivanovićev navodni sukob sa Kokezom i reakcija na njegov pokušaj da se priključi treningu imali veze sa kasnijim oduzimanjem kapitenske trake.
Ipak, važno je naglasiti da takva veza nikada nije zvanično potvrđena. Sam Krstajić je 2021. godine govorio o svojoj odluci i objasnio da je želeo da podmladi reprezentaciju, kao i da je smatrao da Kolarov može više da doprinese ekipi kao kapiten, ali priča oko sukoba Kokeze i Baneta Ivanovića i dalje kruži...
Dodatnu težinu celoj priči daje i svedočenje Slavoljuba Muslina, koji je u emisiji na televiziji Insajder otkrio da mu je još u novembru 2017. godine predočen spisak fudbalera koji bi morali da se nađu na putnicima za Svetsko prvenstvo u Rusiji.
Nekadašnji selektor Srbije tvrdi da je takve zahteve odbio, poručivši da neće dozvoliti da mu bilo ko određuje sastav reprezentacije. Muslin je kasnije smenjen, a Orlove je na Mundijalu predvodio Mladen Krstajić.
- Na kraju se dogodilo upravo to - ti igrači su otišli na Svetsko prvenstvo. Naneta je nepravda fudbalerima koji su igrali u kvalifikacijama. Maltene polovina igrača iz kvalifikacija nije bila na spisku - otkrio je Muslin.
Jedan od fudbalera koji je ostao bez mesta u avionu za Rusiju bio je i Mijat Gaćinović, koji je prethodno imao značajnu ulogu u kvalifikacionom ciklusu.
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